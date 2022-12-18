В ISW выяснили, зачем Путин провел целый день с высшим военным руководством РФ
В Кремле публично показали встречу Владимира Путина с высшим военным руководством, чтобы спасти имидж российского диктатора и минобороны
Об этом в ежедневном отчете пишет Институт изучения войны .
Американские аналитики предполагают, что Кремль пытается изобразить Путина как компетентного руководителя военного времени и реабилитировать имидж минобороны России. Для этого был обнародован репортаж о встрече Путина с представителями объединенного штаба ВС РФ.
В Кремле 17 декабря сообщили, что Путин якобы весь день работал в объединенном штабе и провел совещание с командирами. Минобороны РФ и пропагандистские СМИ обнародовали кадры, на которых видно, что на встрече присутствовали начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, министр обороны Сергей Шойгу и командующий объединенной группировкой оккупационных войск в Украине Сергей Суровикин. Однако на фото и видео не удалось идентифицировать командующих военными округами или армиями.
"Кремль, вероятно, обнародовал эту встречу, чтобы показать, что Путин активно занимается планированием и проведением войны в Украине после недавней заметной критики его роли в руководстве военными действиями со стороны ультранационалистов. Другой целью была реабилитация имиджа российского минобороны", - пришли к выводу в ISW .
- 17 декабря в Кремле сообщили, что Владимир Путин на протяжении целого дня проводил совещание с командующими воюющих против Украины войск.
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