Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики констатировали, что Россия продолжает углублять военные и экономические отношения с Ираном. Так Вячеслав Володин 23 января в Тегеране встретился со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

После переговоров Галибаф отметил, что Москва и Тегеран должны стремиться к укреплению связей в банковской, энергетической и товарно-сырьевой сферах перед лицом американских санкций. По мнению Володина, они способствовали сближению двух стран.

Источники Иранского корпуса стражей исламской революции также предположили дальнейшие усилия по военному сотрудничеству между Тегераном и Москвой. Издание Tasnim News, аффилированное с корпусом, опубликовало редакционную статью, в которой утверждается, что российско-иранское соглашение о совместном производстве может позволить Ирану получить российские ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52.

"Тегеран и Москва, вероятно, рассчитывают на эти соглашения, чтобы смягчить давление санкций, введенных против них США", - пришли к выводу в ISW.

23 января США объявили о введении новых санкций против чиновников Ирана и корпуса часовых исламской революции.

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