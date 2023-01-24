В ISW выяснили, зачем глава госдумы РФ Володин летал в Иран
23 января глава госдумы РФ Вячеслав Володин провел в Тегеране переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Раисе об углублении сотрудничества между странами
Об этом пишет Институт изучения войны .
Американские аналитики констатировали, что Россия продолжает углублять военные и экономические отношения с Ираном. Так Вячеслав Володин 23 января в Тегеране встретился со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и президентом Ирана Ибрагимом Раиси.
После переговоров Галибаф отметил, что Москва и Тегеран должны стремиться к укреплению связей в банковской, энергетической и товарно-сырьевой сферах перед лицом американских санкций. По мнению Володина, они способствовали сближению двух стран.
Источники Иранского корпуса стражей исламской революции также предположили дальнейшие усилия по военному сотрудничеству между Тегераном и Москвой. Издание Tasnim News, аффилированное с корпусом, опубликовало редакционную статью, в которой утверждается, что российско-иранское соглашение о совместном производстве может позволить Ирану получить российские ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52.
"Тегеран и Москва, вероятно, рассчитывают на эти соглашения, чтобы смягчить давление санкций, введенных против них США", - пришли к выводу в ISW.
- 23 января США объявили о введении новых санкций против чиновников Ирана и корпуса часовых исламской революции.
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