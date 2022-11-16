В ISW выяснили, почему РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине именно 15 ноября
Россия намеренно спланировала массированный ракетный удар по Украине на 15 ноября, чтобы нанести его в день выступления Владимира Зеленского на саммите G20
Об этом сообщает Институт изучения войны.
Американские аналитики убеждены, что Кремль подготовил масштабную ракетную атаку к тому, как президент Украины Владимир Зеленский представил свои мирные предложения по 10 пунктам на саммите G20 15 ноября.
Зеленский во время выступления по видеосвязи повторил, что Украина будет вести переговоры с Россией, если Кремль полностью выведет свои войска с оккупированных территорий, возобновит территориальную целостность, а также наказание за военные преступления.
В ISW предположили, что Кремль намеренно спланировал ракетный удар по Украине в ожидании выступления Зеленского на саммите G20, учитывая, что столь масштабный обстрел требует длительной подготовки.
"Русское провоенное сообщество в telegram утверждало, что таким образом Кремль отомстил Зеленскому за "русофобские" заявления вскоре после его выступления, но невозможность начать такую массированную атаку в короткие сроки, на самом деле свидетельствует о незаинтересованности Кремля в создании предпосылок для переговоров с Украиной", - пришли выводу в ISW.
- 15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной. В общей сложности противовоздушная оборона сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также 10 дронов-камикадзе.
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