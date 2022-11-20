Об этом в ежедневном отчете пишет Институт изучения войны.

Американские аналитики обращают внимание, что российские войска начинают укреплять свои позиции в оккупированных Луганской, Донецкой и востоке Запорожской областей личным составом из Херсонской области и мобилизованными военнослужащими.

В частности, Генштаб ВСУ сообщил об увеличении численности российских военных в Луганске и отметил, что они размещаются в заброшенных домах в Красном и Семейкино в 30 км от Луганска.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне перебрасывают остатки десантников с правобережья Херсонской области в Луганскую область. Часть из них прибывает в Новоайдар, в 55 км от Северодонецка.

А советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о прибытии в город 10-15 тыс. передислоцированных военных и техники. Он добавил, что они, вероятно, перебрасываются через Мариуполь на запад Донбасса.

Кроме того, российские войска пытаются рассредоточить силы путем развертывания отдельных подразделений в направлении Гуляйполя на востоке Запорожской области. Также РФ планирует перебросить на оккупированные территории Украины мобилизованные из 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии, которые завершили обучение в Брестской области в Беларуси.

"Вероятно, россияне будут продолжать использовать мобилизованные и передислоцированные военнослужащие для возобновления наступательных операций в Донецкой области и удержания оборонных позиций в Луганской области", - пришли к выводу в британской разведке.

19 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что во временно оккупированном Луганске увеличивается количество подразделений российских войск.

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