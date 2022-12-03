Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что Россия стремится, чтобы Запад почувствовал необходимость идти на проступки и сел за стол переговоров по войне в Украине.

В частности, 2 декабря российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, в котором ошибочно утверждал, что финансовая и военная помощь Украине создает ситуацию, при которой Киев категорически исключает переговоры. Шольц в ответ заявил, что переговоры могут начаться только при условии вывода войск РФ из Украины.

Этот разговор совпал с инициативой президента США Джо Байдена, который в 1 декабря заявил, что готов говорить с Владимиром Путиным, если тот будет искать способ покончить с войной. Спикер Кремля Дмитрий Песков услышал в словах американского лидера предложение о выводе войск и отверг его. А еще ранее глава МИД России Сергей Лавров настаивал, что Запад должен выразить готовность обсудить документы, предложенные Москвой в декабре 2021 года (о "гарантиях безопасности").

ISW ранее оценивала риторику Путина как указание, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели войны. То, что Путин, а также Песков и Лавров вернулись к теме переговоров, эксперты объясняют желанием создать у Запада представление о том, что Россию следует склонять к переговорам.

"Кремль, вероятно, намерен создать ситуацию, при которой Запад будет предлагать уступки в надежде убедить РФ вступить в переговоры, не требуя вместо значительных предварительных уступок от России. Заявления Путина, Лаврова и Пескова отмечают, какими могут быть некоторые из желаемых превентивных уступок: сокращение финансовой и военной помощи Украине, признание аннексии Россией украинских территорий и ограничение военного присутствия НАТО в Европе», – констатировали в ISW.

В Институте изучения войны подытожили, что Москве было бы выгодно подписать временное мирное соглашение, чтобы получить паузу в боевых действиях. Однако Путин не проявляет особого интереса к прекращению огня. Кремль продолжает выдвигать требования, равнозначные полной капитуляции Запада, намекая, что Путин по-прежнему якобы сосредоточен на достижении военной победы. Для получения превентивных уступок Россия пытается использовать серию ударов по украинской инфраструктуре и связанную с ней гуманитарную ситуацию.

2 декабря Шольц в разговоре с Путиным призвал его вывести войска из Украины.

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