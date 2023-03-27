Так считает Институт изучения войны .

По мнению американских аналитиков, только успешная серия украинских контрнаступлений почти наверняка необходима, но недостаточна для того, чтобы убедить Путина начать переговоры на других условиях, кроме достижения всех заявленных им целей.

"Украинские силы должны показать, что они могут сделать то, чего не способны россияне, а именно – изменить реальность на поле боя. Они должны нанести еще больший вред российской армии, когда Путину и его ближайшему окружению станет понятно, что вооруженные силы РФ не могут надеяться улучшить результат путем продолжения войны", - подчеркнули в ISW.

Эксперты считают, что многочисленные крупные украинские победы на оперативном уровне важны для создания любой перспективы урегулирования нынешнего конфликта путем переговоров или для того, чтобы заставить Путина принять неблагоприятные военные реалии в отсутствие официального урегулирования.

В то же время аналитики из США отмечают, что далеко не факт, что Путин когда-нибудь вообще примет эти военные реалии. Он может решить продолжать борьбу с паузой или без нее столько, сколько нужно для достижения всех его целей.

"Его риторика и действия, а также его прошлые модели, безусловно, предполагают такую возможность. Поэтому урегулирование путем переговоров может оказаться недостижимым, поскольку Путин не согласится с реальностью того, что он не может завоевать Украину. Украине и Западу придется создать военные реалии, которые позволят прекратить боевые действия", - пришли к выводу в ISW.