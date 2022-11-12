Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что 11 ноября украинские войска достигли значительных территориальных достижений по всей Херсонской области и в ближайшие дни продолжат укреплять контроль над правым берегом.

Геолокационные кадры и изображения показывают, что украинские силы продвинулись в Херсон вдоль трассы Т1501 с запада и М14 с севера и взяли под контроль город Херсон и несколько прилегающих населенных пунктов вдоль этих дорог.

В частности, Главное управление разведки подтвердило, что украинские войска продвинулись в Херсон. ВСУ также взяли под контроль Киселевку и Чернобаевку, два критически важных населенных пункта северо-западнее Херсона.

Украинские войска также продвинулись на юг по трассе Т1505 с позиций в Снегиревке к северо-востоку от административной границы Херсонской и Николаевской областей и освободили несколько населенных пунктов на этой линии, в том числе Лиманец и Ингулец.

Украинские войска вошли в Берислав в 60 км восточнее Херсона, а кадры в социальных сетях свидетельствуют об освобождении населенных пунктов вдоль трассы Р47, которая идет к западу от района Берислава до Херсона. В ближайшие дни украинские силы будут продолжать двигаться по главным дорогам в направлении Днепра и брать под контроль населенные пункты.

"ISW показала всю западную часть Херсонской области как освобожденную на основе оценки того, что россияне лишили себя возможности удерживать местность на правом берегу Днепра. Украинские силы быстро завершат освобождение любых еще не подконтрольных им районов", - пришли к выводу в ISW.

12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

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