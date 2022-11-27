Об этом сообщает Институт изучения войны.

Американские аналитики обращают внимание, что общий темп операций вдоль линии фронта замедлился в последние дни из-за ухудшения погодных условий, но он, вероятно, вырастет в следующие две недели, поскольку температура упадет, а земля замерзнет на всей территории боевых действий.

Украинские и российские отчеты по критически важным прифронтовым районам на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на то, что операции с обеих сторон затормозились сильными дождями и грязью.

Снижение температуры по всей Украине прогнозируется в течение следующей недели, что повлечет замерзание почвы и ускорит темп боевых действий, поскольку увеличится мобильность для обеих сторон.

Температура в районах на северо-востоке Украины, например вдоль линии Сватово - Кременная, опустится до суточных максимумов, близких к нулю, между 28 ноября и 4 декабря. Поэтому условия для увеличения темпов операций появятся ориентировочно 3-4 декабря.

"Непонятно, активно ли планирует или готовится какая-либо сторона возобновить большие наступательные или контрнаступательные операции в то время, но метеорологические факторы, препятствовавшие таким операциям, начнут исчезать", - подытожили в ISW.

25 ноября министр обороны Британии Бен Уоллес призвал украинские войска сохранять темп и продолжать стремительные атаки на российские силы в течение зимних месяцев.

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