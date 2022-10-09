Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Американские аналитики констатировали, что произошедший 8 октября взрыв на Крымском мосту не приведет к длительному нарушению линий коммуникаций с оккупированным Крымом, но его последствия на время ухудшат проблемы в российской логистике. Разрушение пролетов автодорожного моста ограничит передвижение, пока мост не будет отремонтирован и, по крайней мере, часть российских военных пока будет полагаться на паромное сообщение.

Однако россияне по-прежнему смогут перевозить тяжелую военную технику по железной дороге. Но проверки безопасности всех пересекающих мост транспортных средств будут усилены, и это приведет к задержкам в передвижении российской военной техники, личного состава и грузов в Крым;

В ISW предполагают, что Кремль "назначит" минобороны РФ виновным в взрыве на мосту и других неудачах, чтобы спасти репутацию российского диктатора Владимира Путина.

Между тем, некоторые сторонники войны в российском информационном пространстве констатировали, что российский диктатор и его ближайшее окружение не смогли немедленно отреагировать на взрыв на мосту, который имеет большое символическое значение. Некоторые даже впервые высказали прямую критику в адрес Путина. В частности, отсутствие ответных действий со стороны России назвали "слабостью самого президента".

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