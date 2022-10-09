В ISW спрогнозировали, какими будут последствия взрыва на Крымском мосту
Из-за взрыва на Крымском мосту логистика РФ с оккупированным полуостровом нарушена лишь частично, однако удар нанес Кремлю существенные имиджевые потери
Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.
Американские аналитики констатировали, что произошедший 8 октября взрыв на Крымском мосту не приведет к длительному нарушению линий коммуникаций с оккупированным Крымом, но его последствия на время ухудшат проблемы в российской логистике. Разрушение пролетов автодорожного моста ограничит передвижение, пока мост не будет отремонтирован и, по крайней мере, часть российских военных пока будет полагаться на паромное сообщение.
Однако россияне по-прежнему смогут перевозить тяжелую военную технику по железной дороге. Но проверки безопасности всех пересекающих мост транспортных средств будут усилены, и это приведет к задержкам в передвижении российской военной техники, личного состава и грузов в Крым;
В ISW предполагают, что Кремль "назначит" минобороны РФ виновным в взрыве на мосту и других неудачах, чтобы спасти репутацию российского диктатора Владимира Путина.
Между тем, некоторые сторонники войны в российском информационном пространстве констатировали, что российский диктатор и его ближайшее окружение не смогли немедленно отреагировать на взрыв на мосту, который имеет большое символическое значение. Некоторые даже впервые высказали прямую критику в адрес Путина. В частности, отсутствие ответных действий со стороны России назвали "слабостью самого президента".
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти заявили о трех погибших и обвинили в подрыве Украину
- Под подорванным Крымским мостом прекратилось движение судов .
- Позже в субботу глава оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту было открыто движение для легковых автомобилей и автобусов.
- Владимир Путин возложил на ФСБ обязанности по защите Крымского моста.
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