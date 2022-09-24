Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики отмечают, что у РФ возникли серьезные и системные проблемы с объявленной российским диктатором Владимиром Путиным мобилизацией.

Военнослужащие вызывают мужчин, которые не отвечают заявленным Кремлем критериям. Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу уверяли, что мобилизации подлежат боеспособные резервисты – в первую очередь мужчины с боевым опытом. В то же время пользователи соцсетей сообщают, что повестки получают студенты, люди в возрасте, и лица, не служившие в армии.

"Ошибки в первые дни мобилизации в разгар неудачной войны могут быть вполне понятны, но все же демонстрируют то, что мобилизационная инфраструктура оказалась подготовленной к великой войне не лучше вооруженных сил. Она обнаружила неэффективную бюрократическую систему, которая вряд ли сможет в короткие сроки обеспечить необходимый боеспособный резерв", – констатировали в ISW.

Эксперты из США добавили, что Кремль хочет вернуть себе инициативу в войне, направляя на нее немотивированных людей, которые могут начать выражать свое негодование. Неудачная кампания мобилизации может привести к дальнейшему росту недовольства в тылу со стороны приверженцев вооруженного вторжения в Украину.

Аналитики отмечают, что региональные чиновники получили приказ обеспечить определенное количество мобилизованных и это заставило их пренебречь заявленными принципами отбора. При этом масштабы мобилизации в разных частях РФ отличаются, что может усугубить социальную напряженность, уже возникшую из-за неравенства в создании батальонов наемников.

В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров уже заявил, что республика не будет проводить мобилизацию, поскольку план призыва в ней "перевыполнен на 254%".

"Заявление Кадырова – тревожный индикатор для Кремля: если один из самых агрессивных поклонников войны испытывает необходимость отказаться от мобилизации своих соотечественников, это указывает на то, что даже Кадыров испытывает народное недовольство", - пришли к выводу в ISW.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.

23 сентября Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне не будут выполнять указ о мобилизации на войну с Украиной.

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