English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией В ISW спрогнозировали, какими будут последствия мобилизации в России

В ISW спрогнозировали, какими будут последствия мобилизации в России

24 сентября, 2022 суббота
08:01
война с Россией

Неудачная кампания по мобилизации в России может привести к недовольству действиями власти даже среди сторонников войны против Украины

Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики отмечают, что у РФ возникли серьезные и системные проблемы с объявленной российским диктатором Владимиром Путиным мобилизацией.

Военнослужащие вызывают мужчин, которые не отвечают заявленным Кремлем критериям. Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу уверяли, что мобилизации подлежат боеспособные резервисты – в первую очередь мужчины с боевым опытом. В то же время пользователи соцсетей сообщают, что повестки получают студенты, люди в возрасте, и лица, не служившие в армии.

"Ошибки в первые дни мобилизации в разгар неудачной войны могут быть вполне понятны, но все же демонстрируют то, что мобилизационная инфраструктура оказалась подготовленной к великой войне не лучше вооруженных сил. Она обнаружила неэффективную бюрократическую систему, которая вряд ли сможет в короткие сроки обеспечить необходимый боеспособный резерв", – констатировали в ISW.

Эксперты из США добавили, что Кремль хочет вернуть себе инициативу в войне, направляя на нее немотивированных людей, которые могут начать выражать свое негодование. Неудачная кампания мобилизации может привести к дальнейшему росту недовольства в тылу со стороны приверженцев вооруженного вторжения в Украину.

Аналитики отмечают, что региональные чиновники получили приказ обеспечить определенное количество мобилизованных и это заставило их пренебречь заявленными принципами отбора. При этом масштабы мобилизации в разных частях РФ отличаются, что может усугубить социальную напряженность, уже возникшую из-за неравенства в создании батальонов наемников.

В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров уже заявил, что республика не будет проводить мобилизацию, поскольку план призыва в ней "перевыполнен на 254%".

"Заявление Кадырова – тревожный индикатор для Кремля: если один из самых агрессивных поклонников войны испытывает необходимость отказаться от мобилизации своих соотечественников, это указывает на то, что даже Кадыров испытывает народное недовольство", - пришли к выводу в ISW.

  • 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.
  • 23 сентября Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне не будут выполнять указ о мобилизации на войну с Украиной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Владимир Путин
мобилизация
Чечня
Читайте также:
Рамзан Кадиров
23 сентября, 2022 пятница
Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне, потому что "перевыполнил план на 254%"
Микола Княжицький
Автор
22 сентября, 2022 четверг
Позорное решение Харьковского областного совета
Мелітополь
23 сентября, 2022 пятница
В оккупированном Мелитополе в первый день псевдореферендума прогремел взрыв
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.9
    Покупка 40.9
    Продажа 41.86
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
24 сентября
08:40
В Турции раскритиковали Путина за решение о мобилизации
08:10
Николай Княжицкий
Вы против Путина и войны? Вперед на площади и выгоняйте его
08:01
Армения - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
07:45
Эксклюзив
Герои Украины. Александр – мировой рекордсмен по уничтожению бронированной техники за день, которого цитировал Байден
07:35
Лига наций: расписание матчей 24 сентября
07:32
Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
07:13
В Херсонской и Запорожье раздают повестки мужчинам, получившим паспорта РФ, — Генштаб ВСУ
07:00
Лига наций: результаты всех матчей 23 сентября
06:45
Энтони Блинкен
Блинкен предупредил главу МИД Китая Ван о последствиях поддержки РФ в войне с Украиной
06:21
Украина Турция
"В этой войне мы на стороне Украины": Турция не будет признавать результаты псевдореферендумов
05:59
Байден прокомментировал последствия референдумов, которые Россия проводит на оккупированных территориях Украины
05:36
"Мы будем твердо стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – лидеры G7 о "референдумах" РФ
05:11
Россияне обстреляли Запорожье: поврежден жилой дом, есть пострадавшие
04:44
В течение суток ВСУ нанесли 20 авиаударов и около 300 артиллерийских. Уничтожена понтонная переправа, ЗРК "Тор", 5 скоплений и 1 колонна врага, - ОК "Юг"
04:17
Оккупанты 23 сентября на Юге запустили 9 иранских дронов, большинство из них сбито, 1 человек погиб
03:55
Враг применил химическое оружие: обошлось без жертв и критических состояний, - ОК "Юг"
03:27
Украинские хакеры осуществили масштабную кибератаку на платежную систему "Мир", - росСМИ
02:59
"Повар Путина" Пригожин заявил, что его сын воюет в составе ППК "Вагнер". РосСМИ утверждают, что он – бизнесмен
02:32
Под новые санкции ЕС против РФ могут попасть Газпромбанк, Касперский, LPG, недвижимость и алмазы, - Bloomberg
02:05
Telegram заблокировал несколько каналов российских и белорусских пропагандистов
01:38
санкции против рф
В случае аннексии новых территорий Украины Россию ждут скорые и тяжелые санкции, - Белый дом
01:12
На Днепропетровщине сбитый ВСУ иранский дрон-камикадзе упал во двор - шесть человек пострадали
00:48
Владимир Зеленский
Зеленский: РФ пытается мобилизовать крымских татар и уничтожить крымскотатарский народ
00:44
Членство России в Совбезе ООН следует приостановить, - глава Евросовета Шарль Мишель
00:14
Российский олигарх Абрамович был одним из посредников при недавнем обмене пленных, – Bloomberg
2022, пятница
23 сентября
23:41
Италия победила Англию в Лиге наций
23:28
Сергей Аксенов
Гауляйтер Крыма Аксенов заявил, что его сын получил повестку и мобилизовался на войну с Украиной
23:25
Украина выгнала посла Ирана из-за ударов России иранскими дронами
23:14
На Донбассе ВСУ уничтожили базу россиян в Ясиноватой
23:08
У Зеленского дали советы жителям Крыма, как избежать российской мобилизации и участия в войне
22:53
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россия начала активно применять иранские дроны-камикадзе в войне против Украины. Колонка Сергея Згурца
22:45
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 сентября
22:20
Более 4 тыс. врагов и предателей: СБУ установила причастных к подготовке псевдореферендумов на оккупированных территориях
22:01
Грузия победила Северную Македонию и вышла в дивизион B Лиги наций
21:51
Следы пыток, отрезанные гениталии: из массового захоронения в Изюме эксгумировали 436 тел, большинство – гражданские
21:44
Молодежная сборная Украины проиграла Словакии в первом матче плей-офф отбора на Евро-2023
21:26
До сих пор не под санкциями: "Схемы" обнаружили во Франции виллы олигарха из РФ Лисина, поставлявшего сталь для ядерного оружия
20:56
Эксклюзив
"Это почти то же, что поставить памятник Путину": нардеп Княжицкий о сооружении Екатерине II в Одессе
20:56
Toyota
Toyota окончательно закрывает производство в России, - Bloomberg
20:55
В Мариуполе в школе взорвался снаряд, ранены дети, - горсовет
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV