Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские эксперты обращают внимание, что российские оккупационные чиновники в Крыму сообщили об очередной атаке беспилотника на штаб черноморского флота РФ в Севастополе 20 августа. Назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что российские силы не смогли сбить врезавшийся в крышу штаба черноморского флота беспилотник. Затем он отказался от своих слов и заявил, что ПВО сбила дрон, который упал на крышу здания и загорелся.

На кадрах в социальных сетях слышен громкий взрыв и видна туча дыма вокруг штаба. Дрон, скорее всего, сдетонировал, а не был сбит. В сети специалисты идентифицировали беспилотник как коммерчески доступный Skyeye 5000mm Pro. Украинские официальные лица не взяли на себя ответственность за нападение. Ранее ISW сообщал, что представители оккупационных властей Крыма косвенно обвинили Украину в организации атаки беспилотника на штаб флота РФ 31 июля во время дня ВМФ России.

В ISW предположили, что россияне рассматривают ужесточение безопасности на полуострове после атак на военную инфраструктуру, и такие меры могут отвлечь силы от линии фронта.

Ранее ISW пришел к выводу, что РФ использует все типы сил безопасности, включая росгвардию, как боевые силы, и, вероятно, ей придется отвлекать часть этих подразделений от исполнения обязанностей на захваченных территориях, чтобы защитить оккупированный Крым.

"Неспособность России остановить атаки на оккупированный Крым может вызвать недовольство в российском обществе. На кадрах в социальных сетях уже видно, как многие россияне ждут в пробках, чтобы уехать из Крыма и уехать в Россию, что может свидетельствовать о растущей озабоченности эффективностью мер безопасности", - подытожили в ISW.

Михаил Развожаев заявил, что в субботу, 20 августа, на крышу штаба черноморского флота РФ упал беспилотник .

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