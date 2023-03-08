Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что президент Украины Владимир Зеленский 7 марта заявил, что гипотетический захват РФ Бахмута обеспечит российским войскам "открытый путь" в Краматорск, Славянск и другие населенные пункты Донецкой области.

Однако ISW продолжает оценивать, что российским силам не хватает возможности использовать тактический захват Бахмута для получения оперативного эффекта. Вероятно, они быстро истощатся, даже если захватят Бахмут.

После этого российским войскам придется выбирать между двумя разными направлениями продвижения. Они могут попытаться продвинуться на запад вдоль трассы Т0504 в направлении Константиновки (около 20 км от Бахмута) или могут продвинуться на северо-запад вдоль трассы E40 в направлении Славянска и Краматорска на северо-западе Донецкой области (приблизительно 40 км к северо-западу от Бахмута).

Обескровленным российским войскам, вероятно, придется отдавать предпочтение лишь одному из этих направлений, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, хотя российские командиры неоднократно растягивали свои силы на нескольких направлениях на протяжении всего вторжения.

"Украинские войска также мощно укрепили оба этих маршрута, которые обеспечены многочисленными наземными линиями связи, проходящими глубоко в украинский тыл, и любая попытка России продвинуться по этим дорогам, вероятно, будет очень дорогой", - пришли к выводу в ISW.