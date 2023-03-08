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В ISW спрогнозировали, как будут разворачиваться события в случае захвата РФ Бахмута

8 мартa, 2023 среда
06:33
война с Россией

В случае гипотетического захвата россиянами Бахмута, истощенным боями в Донецкой области российским войскам придется выбирать между наступлением на Константиновку и Краматорск и Славянск

Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что президент Украины Владимир Зеленский 7 марта заявил, что гипотетический захват РФ Бахмута обеспечит российским войскам "открытый путь" в Краматорск, Славянск и другие населенные пункты Донецкой области.

Однако ISW продолжает оценивать, что российским силам не хватает возможности использовать тактический захват Бахмута для получения оперативного эффекта. Вероятно, они быстро истощатся, даже если захватят Бахмут.

После этого российским войскам придется выбирать между двумя разными направлениями продвижения. Они могут попытаться продвинуться на запад вдоль трассы Т0504 в направлении Константиновки (около 20 км от Бахмута) или могут продвинуться на северо-запад вдоль трассы E40 в направлении Славянска и Краматорска на северо-западе Донецкой области (приблизительно 40 км к северо-западу от Бахмута).

Обескровленным российским войскам, вероятно, придется отдавать предпочтение лишь одному из этих направлений, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, хотя российские командиры неоднократно растягивали свои силы на нескольких направлениях на протяжении всего вторжения.

"Украинские войска также мощно укрепили оба этих маршрута, которые обеспечены многочисленными наземными линиями связи, проходящими глубоко в украинский тыл, и любая попытка России продвинуться по этим дорогам, вероятно, будет очень дорогой", - пришли к выводу в ISW.

  • 6 марта Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский высказались за продолжение обороны .
  • 7 марта Институт изучения войны написал, что дальнейшее содержание Бахмута важно из-за возможности уничтожать боеспособные российские подразделения, однако город на Донетчине не имеет критического значения.
  • 7 марта разведка Британии сообщила, что украинским военным удалось стабилизировать периметр обороны в Бахмуте, однако поставки города усложнились из-за подрыва россиянами ключевого моста.
Владимир Зеленский
Краматорск
военные силы Украины
Донетчина
Новости Славянска
Бахмут
Константиновка
Военные новости
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