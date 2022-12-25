В ISW спрогнозировали, как будут разворачиваться бои за Бахмут
Российским оккупантам будет трудно поддерживать прежний темп наступательных операций в районе Бахмута Донецкой области
Об этом в ежедневном отчете пишет Институт изучения войны.
Американские аналитики обращают внимание, что скорость продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилась в последние дни, хотя еще рано оценивать, достигло ли наступление РФ кульминации.
В ISW отмечают, что российские военные блогеры признали, что украинцам удалось немного замедлить темп продвижения оккупантов вокруг Бахмута и близлежащих населенных пунктов. А один из них утверждал, что украинские войска отбросили наемников ЧВК Вагнера на занимаемые ими несколько дней назад позиции.
В то же время, украинские источники в соцсетях ранее утверждали, что ВСУ полностью вытеснили российские войска с восточных окраин Бахмута примерно 21 декабря.
По оценке ISW, российские войска совершили несколько меньшее продвижение в районе Бахмута в ноябре и декабре, вместе взятых по сравнению с октябрем.
В Институте изучения войны предположили, что российским войскам будет трудно поддерживать темп своих наступательных операций в районе Бахмута, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу.
"Непрерывное и дорогостоящее давление России на Бахмут может ухудшить способность достигать долгосрочных целей на театре действий на Донбассе", - констатировали в ISW.
- 24 декабря начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Евгений Пригожин пытается силами ЧВК Вагнера захватить Бахмут в Донецкой области, чтобы нанести удар по авторитету российской регулярной армии и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 41.23Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное