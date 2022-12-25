Об этом в ежедневном отчете пишет Институт изучения войны.

Американские аналитики обращают внимание, что скорость продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилась в последние дни, хотя еще рано оценивать, достигло ли наступление РФ кульминации.

В ISW отмечают, что российские военные блогеры признали, что украинцам удалось немного замедлить темп продвижения оккупантов вокруг Бахмута и близлежащих населенных пунктов. А один из них утверждал, что украинские войска отбросили наемников ЧВК Вагнера на занимаемые ими несколько дней назад позиции.

В то же время, украинские источники в соцсетях ранее утверждали, что ВСУ полностью вытеснили российские войска с восточных окраин Бахмута примерно 21 декабря.

По оценке ISW, российские войска совершили несколько меньшее продвижение в районе Бахмута в ноябре и декабре, вместе взятых по сравнению с октябрем.

В Институте изучения войны предположили, что российским войскам будет трудно поддерживать темп своих наступательных операций в районе Бахмута, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу.

"Непрерывное и дорогостоящее давление России на Бахмут может ухудшить способность достигать долгосрочных целей на театре действий на Донбассе", - констатировали в ISW.

24 декабря начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Евгений Пригожин пытается силами ЧВК Вагнера захватить Бахмут в Донецкой области, чтобы нанести удар по авторитету российской регулярной армии и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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