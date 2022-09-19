Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики предполагают, что россиян пытаются осуществить более контролируемый отвод войск в западной части Херсонской области, чтобы избежать хаотического бегства, который характеризовал крах российских оборонных позиций в Харьковской области в начале сентября.

В ISW обращают внимание, что за последние несколько месяцев россияне значительно усилили позиции на западе Херсонской области и перебросили туда воздушно-десантные части и некоторые подразделения 1-й танковой армии.

"Кажется, они действуют значительно лучше, чем в Харьковской области, где ВСУ уничтожили ряд подразделений 1-й танковой армии, заставив их бежать и покинуть большое количество техники. Худшие действия россиян по сравнению с Херсонщиной могут быть связаны с меньшей концентрацией войск" в Харьковской области, а также с тем, что украинское контрнаступление стало для РФ неожиданностью", - пришли к выводу в ISW.

В то же время, эксперты из США добавили, что украинское контрнаступление в Херсонской области прогрессирует, а россияне пытаются остановить его, отступив на более подходящие для обороны позиции.

Непрерывные украинские атаки на российские пути поставок через реку Днепр привели к нехватке пищи и воды в оккупированном Херсоне и ослаблении огня российской артиллерии.

"Украинские силы, вероятно, вернут себе значительную часть оккупированной территории на западе Херсонской области в ближайшие недели, если они будут продолжать препятствовать поставке российских войск. В то же время успехи ВСУ могут и дальше быть медленными, если российские войска смогут сохранить свою слаженность", - подытожили в ISW. .

17 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные в Херсонской области затопили в Днепре 9 железнодорожных вагонов, чтобы облегчить путь для возможного отступления через реку .

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