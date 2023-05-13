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В ISW склоняются к тому, что контрнаступление ВСУ еще не началось

13 мая, 2023 суббота
05:43
Война с Россией

По состоянию на 12 мая ВСУ добились успехов к северо-западу от Бахмута в ходе локальных контратак, но само контрнаступление еще не началось.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном своде.

Аналитики института приводят в пример опубликованное в пятницу видео, снятое, как удалось подтвердить, на южном берегу Берховского водохранилища: на записи российские военные сбегают с позиций, спасаясь от ударов украинской артиллерии.

Это видео подтверждает свидетельство многочисленных российских военных блоггеров о том, что ВСУ успешно действуют на северо-западе Бахмута.

В пятницу заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные продвинулись на 2 км в Бахмутском направлении. А глава ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил министра обороны России Сергея Шойгу в Бахмут, чтобы "самостоятельно оценить эту ситуацию".

Российские провоенные блоггеры и другие заметные в информационном пространстве сторонники войны реагируют на контратаки ВСУ с разной степенью тревожности, отмечается в отчете. Многие считают, что последняя активность украинских военных в районе Бахмута – и есть начало большого весеннего контрнаступления Украины.

Украинские, а также американские официальные лица, между тем, говорят, что запланированное Киевом контрнаступление пока не началось. Анна Маляр в пятницу заявила, что ВСУ пока ведут оборонительные действия, иногда предусматривающие и контратаки. В этом ключе высказались анонимный высокопоставленный американский военный и еще один западный чиновник, на который ссылается телеканал CNN.

  • Напомним, Зеленский заявил , что ВСУ требуют больше времени на подготовку к контрнаступлению.
Военные новости
наступление ВСУ
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