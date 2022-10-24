Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW) в своем новом отчете.

"Российский министр обороны Сергей Шойгу, вероятно, пытался замедлить или приостановить западную военную помощь Украине и, возможно, ослабить альянс НАТО при вызове страха с несколькими министрами обороны НАТО 23 октября", - говорится в сообщении.

Шойгу отдельно позвонил своим коллегам из Франции, Турции, Великобритании и Соединенных Штатов 23 октября и рассказывал об украинской "грязной бомбе". А российские государственные СМИ распространяли это заявление.

Отмечается, что отчеты министерства обороны России о звонках содержат незначительные разногласия: в них утверждается, что Шойгу обсуждал "устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации" в Украине в разговоре со своим французским коллегой; обсуждал "ситуацию в Украине" и делал ложные заявления о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" в разговорах с Великобританией, Францией и Турцией; и просто обсуждал ситуацию в Украине без упоминания о "грязной бомбе" в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином. В последний раз Шойгу разговаривал с министром Остином 21 октября.

Представители США, Великобритании и Украины категорически отрицали и осудили ложные обвинения Шойгу, а министр обороны США Остин позвонил своему британскому коллеге Бену Уоллесу после разговора с Шойгу.

"Вряд ли Кремль готовит неизбежный бомбовый удар под фальшивым флагом", – пишут в Институте.



По словам экспертов, комментарии Шойгу вряд ли предвещают ядерный теракт против одного или нескольких крупных украинских населенных пунктов или объектов критической инфраструктуры в надежде шокировать Украину и заставить ее капитулировать или заставить Запад прекратить помощь Украине.

Отмечается, что заявления Шойгу являются продолжением продолжительной российской информационной кампании. Кремль заявлял, что "западные государства помогут Украине осуществить атаку с применением оружия массового поражения под чужим флагом, начиная с февраля". В апреле МО России заявило, что располагает информацией о том, что США "готовят провокации для обвинения Вооруженных сил России в использовании химического, биологического или тактического ядерного оружия". Российские пропагандистские СМИ не раз утверждали, что западные государства поддерживают разработку Украиной ядерного оружия и планируют атаки под чужим флагом.

"Таким образом, призывы Шойгу - и усиление российскими государственными СМИ фальшивых угроз о бомбах - преследуют цель запугать западные государства, чтобы они прекратили или ограничили поддержку Украины, поскольку Россия сталкивается с продолжением военных неудач и вероятной потерей западного Херсона до конца года", - говорится в отчете.

Подчеркивается, что серия звонков Шойгу, вероятно, была дальнейшим лязганием оружием со стороны России, чтобы запугать западных сторонников Украины и, возможно, расширить разногласия в альянсе НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое обвинение Шойгу.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал миссии МАГАТЭ и ООН проверить заявления Российской Федерации относительно "грязной бомбы".

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