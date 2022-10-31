English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В ISW сказали, зачем Путин ждет зиму и что планирует в 2023 году

В ISW сказали, зачем Путин ждет зиму и что планирует в 2023 году

31 октября, 2022 понедельник
07:12
война с Россией

Аналитики предполагают, что диктатор Владимир Путин ждет зимы и наступления холодов, чтобы понять, не изменит ли Европа позицию в поддержке Украины и спланировать дальнейшие действия на украинской территории

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что Россия будет продолжать проводить обычные военные операции до 2023 года, а не перейдет к применению тактического ядерного оружия или уменьшит свои цели, пытаясь добиться конкретных результатов.

"Путин попытается продолжить обычные военные операции в Украине, чтобы удержать ныне оккупированные территории, завоевать новые земли и создать условия для сворачивания западной поддержки Украины, что, вероятно, состоится этой зимой. Путин, вероятно, не оставлял надежду достичь своих максималистских целей в Украине за посредством обычных военных средств, которые он преследует параллельно с усилиями сломить волю Украины к борьбе и волю Запада продолжать поддерживать Киев", – говорят в ISW.

Эксперты считают, президент РФ вряд ли пойдет на эскалацию к применению тактического ядерного оружия, если только внезапный крах российской армии не приведет к неконтролируемому продвижению украинских войск по всей территории военных действий.

"Также очень маловероятно, что Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО", - говорится в отчете.

По мнению аналитиков, президент РФ будет продолжать намекать на возможность использования ядерного оружия и угрожать Альянсу. Таким образом, он будет пытаться остановить помощь, которую Запад будет оказывать Украине зимой.

"Этот прогноз базируется на двух оценках. Во-первых, Путин ставит условия для продолжения бросания плохо подготовленных российских войск непосредственно к боевым действиям в Украине в обозримом будущем, вместо того, чтобы приостановить операции по восстановлению эффективных военных сил. Во-вторых, теория победы Путина базируется на использовании суровой зимы, чтобы сломить волю Европы", – считают в Институте.

Однако, уверяют эксперты, европейские правительства подготовили свое население к сложной зиме, максимально запаслись энергоносителями и создали условия для сокращения потребления энергоресурсов даже за счет значительных экономических потерь.

Эти действия свидетельствуют о том, что европейские лидеры готовы к давлению, с которым они, вероятно, столкнутся в начале холодного сезона.

Путин может надеяться, что Европа не сможет противостоять этому давлению в течение всей зимы, но это станет ясно с наступлением самых больших холодов.

Как предполагает ISW, Путин сможет наблюдать за влиянием зимы на волю европейцев, чтобы решить, отправлять ли весной в Украину своих призывников, или прибегнуть к какому-либо другому способу действий.

По данным Института, сочетание только что завершенной частичной мобилизации резерва и ежегодного призывного цикла создает еще две вероятные волны российских войск, которые будут воевать в Украине – одна из них пополнит ряды захватчиков в течение следующих нескольких недель, а другая начнет вливаться весной 2023 года.

Российские мобилизованные войска перебрасывают в Украину сейчас таким образом, что, вероятно, преследуют цель усилить российскую оборону и позволить российским войскам удерживать свои позиции против ожидаемых украинских контрнаступательных операций в течение остальной осени и зимнего периода.

Аналитики предполагают, что если Путин намерен использовать российских юношей, которые должны быть призваны на военную службу после четырех или шести месяцев подготовки, он может создать условия для возобновления наступательных операций российских войск после окончания весенней оттепели.

При этом в Институте говорят, что только что завершившаяся российская частичная мобилизация резервистов убедительно свидетельствует о том, что Путин намерен продолжать воевать до 2023 года, а не рассчитывать на определенное прекращение огня или на эскалацию, которая могла бы завершить войну на его условиях. .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Владимир Путин
Европа
мобилизация
Военные новости
Читайте также:
Київ
31 октября, 2022 понедельник
РФ ударила по объектам критической инфраструктуры Киева: часть города обесточена
Реджеп Ердоган
30 октября, 2022 воскресенье
Эрдоган взбешен срывом зернового соглашения, - спикер Одесской ОВА Братчук
путін путлер
31 октября, 2022 понедельник
В ISW сказали, зачем Путин ждет зиму и что планирует в 2023 году
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.35
    Покупка 39.35
    Продажа 40.04
  • EUR
    Покупка 38.47
    Продажа 39.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
31 октября
16:28
OPINION
Искусство не терять союзников
16:15
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:06
OPINION
Сначала сирийские наемники, теперь - афганские "командос"
15:56
Первая ракетная атака по Буковине: повреждены объекты энергетики ГАЭС в Днестровском районе, 8 человек получили незначительные ранения
15:44
Потеря РФ Херсона станет сейсмическим ударом для российского общественного мнения, - Буданов
15:42
Участвовал в захвате Мариуполя на стороне россиян. За госизмену будут судить дончанина-танкиста
15:30
Никаких эвакуационных мероприятий на территории Киевщины не проходит и пока не планируется, - ОВА
15:29
Умеров
На переговорах с россиянами были их спецслужбы, – Умеров рассказал детали весенних переговоров с РФ
15:27
Эксклюзив
Между Турцией и Россией может начаться военный конфликт, - политолог Шлинчак
15:18
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 10-го тура
15:15
Российские захватчики заставляют жителей Каховки эвакуироваться, за новое жилье требуют деньги
15:05
Эксклюзив
Евгений Пригожин
Борьба за Бахмут – это личная война Пригожина, – офицер ВСУ Березовец
14:52
Обновлено
УПЛ: "Колос" победил "Верес", результаты других матчей 10-го тура
14:45
Минобороны РФ подтвердило, что оккупанты целились именно в энергетические объекты Украины
14:44
Эксклюзив
Судьи-лжецы. Кто из кандидатов в ВККС решил сфальсифицировать заключение Общественного совета добропорядочности
14:40
На утренний обстрел Украины РФ потратила до $600 млн – годовой бюджет Новосибирска или Екатеринбурга, - Братчук
14:35
Евровидение-2023: в "Дии" запустили голосование за членов жюри Нацотбора
14:30
РФ пытается заставить наших партнеров давить на Зеленского, чтобы он принял ультиматум кремля, - Подоляк
14:19
метро
В столичном метро увеличат интервалы движения поездов
14:17
Новая Зеландия ввела санкции против 14 россиян и 7 компаний, среди которых - СМИ и члены ЧВК Вагнера
14:02
Россия отказалась назвать условия возобновления "зернового соглашения"
14:02
OPINION
Сражаясь с хищником, не давайте его риторике отвлечь вас от его хищности
13:53
ВСУ осталось деоккупировать более двух десятков населенных пунктов в Харьковской области, — Синегубов
13:48
Виталий Портников
Болсонару должен проиграть
13:46
"Спланируем задачу на следующий год": Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным
13:45
Участвовали в штурме Азовстали: прокуратура сообщила о подозрении семи гражданам Украины
13:45
Зибров
"Мертві орки не гудуть": Зибров анонсировал выход новой песни-кавера на свой хит
13:37
Герман Галущенко
Из-за обстрелов электроэнергию будут выключать в 6 регионах Украины
13:37
Эксклюзив
Население России делится на три группы, но большинство – это безвольное болото, – социолог Эйдман.
13:24
заморозки
Синоптик Наталья Диденко предупредила о ночных заморозках
13:23
В результате утренних ракетных ударов по Украине пострадали 13 человек
13:20
Эксклюзив
Эрдоган заинтересован в зерновом соглашении даже больше, чем Украина, – политолог Магда
13:10
Эксклюзив
Владимир Путин
Путин отправится на саммит G20. Это последний шанс сохранить влияние России в Азии, – международный обозреватель Брайлян.
13:10
Оккупанты раздавали обогреватели в Мариуполе, где нет света, - Андрющенко
13:09
"РФ ведет войну не только против Украины": МИД об упавшей в Молдове российской ракете
13:03
Оккупанты на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу: Погибнуть может около тысячи тонн рыбы
13:01
В Псковской области РФ неизвестным взрывом повредило два вертолета
12:52
Российскими ракетами и дронами повреждены 18 объектов в 10 регионах, - Шмыгаль
12:44
В Кривом Роге ракета попала в промышленное предприятие
12:43
Курт Волкер
У Путина нет средств для победы в Украине, Россия проиграет - Курт Волкер
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV