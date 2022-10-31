В ISW сказали, зачем Путин ждет зиму и что планирует в 2023 году

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что Россия будет продолжать проводить обычные военные операции до 2023 года, а не перейдет к применению тактического ядерного оружия или уменьшит свои цели, пытаясь добиться конкретных результатов.

"Путин попытается продолжить обычные военные операции в Украине, чтобы удержать ныне оккупированные территории, завоевать новые земли и создать условия для сворачивания западной поддержки Украины, что, вероятно, состоится этой зимой. Путин, вероятно, не оставлял надежду достичь своих максималистских целей в Украине за посредством обычных военных средств, которые он преследует параллельно с усилиями сломить волю Украины к борьбе и волю Запада продолжать поддерживать Киев", – говорят в ISW.

Эксперты считают, президент РФ вряд ли пойдет на эскалацию к применению тактического ядерного оружия, если только внезапный крах российской армии не приведет к неконтролируемому продвижению украинских войск по всей территории военных действий.

"Также очень маловероятно, что Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО", - говорится в отчете.

По мнению аналитиков, президент РФ будет продолжать намекать на возможность использования ядерного оружия и угрожать Альянсу. Таким образом, он будет пытаться остановить помощь, которую Запад будет оказывать Украине зимой.

"Этот прогноз базируется на двух оценках. Во-первых, Путин ставит условия для продолжения бросания плохо подготовленных российских войск непосредственно к боевым действиям в Украине в обозримом будущем, вместо того, чтобы приостановить операции по восстановлению эффективных военных сил. Во-вторых, теория победы Путина базируется на использовании суровой зимы, чтобы сломить волю Европы", – считают в Институте.

Однако, уверяют эксперты, европейские правительства подготовили свое население к сложной зиме, максимально запаслись энергоносителями и создали условия для сокращения потребления энергоресурсов даже за счет значительных экономических потерь.

Эти действия свидетельствуют о том, что европейские лидеры готовы к давлению, с которым они, вероятно, столкнутся в начале холодного сезона.

Путин может надеяться, что Европа не сможет противостоять этому давлению в течение всей зимы, но это станет ясно с наступлением самых больших холодов.

Как предполагает ISW, Путин сможет наблюдать за влиянием зимы на волю европейцев, чтобы решить, отправлять ли весной в Украину своих призывников, или прибегнуть к какому-либо другому способу действий.

По данным Института, сочетание только что завершенной частичной мобилизации резерва и ежегодного призывного цикла создает еще две вероятные волны российских войск, которые будут воевать в Украине – одна из них пополнит ряды захватчиков в течение следующих нескольких недель, а другая начнет вливаться весной 2023 года.

Российские мобилизованные войска перебрасывают в Украину сейчас таким образом, что, вероятно, преследуют цель усилить российскую оборону и позволить российским войскам удерживать свои позиции против ожидаемых украинских контрнаступательных операций в течение остальной осени и зимнего периода.

Аналитики предполагают, что если Путин намерен использовать российских юношей, которые должны быть призваны на военную службу после четырех или шести месяцев подготовки, он может создать условия для возобновления наступательных операций российских войск после окончания весенней оттепели.

При этом в Институте говорят, что только что завершившаяся российская частичная мобилизация резервистов убедительно свидетельствует о том, что Путин намерен продолжать воевать до 2023 года, а не рассчитывать на определенное прекращение огня или на эскалацию, которая могла бы завершить войну на его условиях. .

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