В ISW сказали, почему войска РФ уязвимы на левом берегу Днепра

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что через восточную часть Херсонской области проходят несколько крупных наземных коммуникаций с другими контролируемыми Россией территориями на Юге Украины: южный маршрут Т2202 Новая Каховка - Армянск, юго-восточный маршрут Р47 Каховка - Геническ и трасса М14, идущая на Восток, в Мелитополь, а также Бердянск и Мариуполь.

Согласно спутниковым снимкам, российские войска устанавливают и занимают оборонительные позиции вдоль этих важных путей снабжения. Украинские силы уже начали наносить удары по российским районам сосредоточения и военных объектов на этих маршрутах, говорят в Институте.

В свою очередь, ограниченное количество качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно соединяющих оккупированный Крым с материком, создает уязвимые места, которые могут оказаться под ударами ВСУ, что постепенно снизит способность России продолжать поставлять свою группировку в восточной части Херсонской области и других районах Юга Украины, подчеркнули эксперты.

"Украинским силам, вероятно, будет труднее добиться таких драматических последствий в восточной части Херсона, но они могут быть в состоянии сорвать усилия россиян по укреплению и удержанию своих новых оборонных линий", - говорится в отчете.

17 ноября Генштаб сообщил, что российские захватчики вывезли в Крым все медицинское оборудование Новокаховской центральной больницы, даже кареты скорой.

Впоследствии в оперативном командовании "Юг" отметили, что оккупанты меняют позиции на левобережье Херсонской области.

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