В ISW сказали, почему РФ вынуждена полагаться на плохо организованные временные формирования
Россия вынуждена полагаться на плохо подготовленные и организованные временные формирования после того, как ей фактически пришлось отказаться от концепции батальонно-тактических групп из-за их деградации
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
ISW отмечает, начиная с апреля, российские батальонно-тактические группы деградировали после неудачных наступательных операций, включая атаки на Киев, Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск.
Дальнейшие усилия по реконструкции этих БТГ для восстановления их боевой мощи потерпели неудачу, сказали аналитики.
В Институте предположили, что после неудач российские войска, вероятно, бросили оставшиеся силы и новый личный состав, включая мобилизованных, в плохо подготовленные, оснащенные и организованные временные формирования с низким моральным духом и дисциплиной.
Способ, в который российские военные сформировали новые структуры путем расформирования доктринальных батальонов, полков и бригад, вероятно, лишили россиян возможности вернуться к концепции БТГ, а потому теперь российские оккупанты вынуждены полагаться на временные формирования, в которые вовлекаются мобилизованные, добавляют эксперты.
- Ранее британская разведка заявила, что российская армия осенью практически отказалась от развертывания в Украине батальонных тактических групп, составляющих военную доктрину РФ.
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