Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

ISW отмечает, начиная с апреля, российские батальонно-тактические группы деградировали после неудачных наступательных операций, включая атаки на Киев, Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск.

Дальнейшие усилия по реконструкции этих БТГ для восстановления их боевой мощи потерпели неудачу, сказали аналитики.

В Институте предположили, что после неудач российские войска, вероятно, бросили оставшиеся силы и новый личный состав, включая мобилизованных, в плохо подготовленные, оснащенные и организованные временные формирования с низким моральным духом и дисциплиной.

Способ, в который российские военные сформировали новые структуры путем расформирования доктринальных батальонов, полков и бригад, вероятно, лишили россиян возможности вернуться к концепции БТГ, а потому теперь российские оккупанты вынуждены полагаться на временные формирования, в которые вовлекаются мобилизованные, добавляют эксперты.

Ранее британская разведка заявила, что российская армия осенью практически отказалась от развертывания в Украине батальонных тактических групп, составляющих военную доктрину РФ.

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