Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что недавние жалобы российских блоггеров на предполагаемое отсутствие эскалации со стороны РФ в ответ на рейд в Белгородской области и налет дронов в Московской области "не делают заслуги" оккупантам в беспрецедентном масштабе их воздушной кампании против Киева.

Многие блоггеры и персоны, в том числе бывший российский офицер Игорь Гиркин и финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, неоднократно жаловались на отсутствие полномасштабной общей и экономической мобилизации в России, что, по их словам, является единственной возможной мерой, способной удовлетворить широкий протест в информационном пространстве.

"Президент России Владимир Путин пытается приуменьшить атаку беспилотников на Москву, чтобы не раскрывать ограниченные возможности, которые у него есть для мести Украине", - считают в ISW.

Так, Путин заявил, что войска РФ якобы нанесли удар по штаб-квартире украинской военной разведки "два-три дня назад", и что росармия продолжают реагировать на "войну Украины против Донбасса", нанося удары по "военной инфраструктуре" Украине.

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Кроме того, диктатор намекнул, что удар беспилотника по Москве являлся ответом Киева на российские удары.

"30 мая минобороны России удобно заявило, что российские войска совершили "группу ударов с использованием высокоточного авиационного оружия большой дальности на центры принятия решений" в Украине. Министерство обороны России не утверждало, что недавно нанесло удар по штабу украинской военной разведки, и подтверждения этого заявления Путина нет", – говорят аналитики.

В то же время российский президент заявил, что Украина пытается спровоцировать ответ и заставить Россию "отразить" свои действия.

Акцент Путина на прошлых и текущих ракетных ударах, вероятно, является попыткой показать, что РФ уже активно принимает ответные меры и ей не нужно реагировать "на дальнейшие украинские провокации", считают эксперты.

"Путин последовательно реагировал на настоящие и предполагаемые действия Украины, отдавая приказы о массированных ракетных и беспилотных кампаниях, вероятно, из-за неспособности российских войск добиться каких-либо решающих результатов на поле боя", - говорится в публикации.

Кроме того, диктатор выдвинул многочисленные кремлевские шаблонные нарративы, направленные на поддержку внутренней поддержки российских военных усилий и издевательств над Западом. Путин также отметил, что, хотя московские системы противовоздушной обороны "работали нормально", России все еще нужно "поработать над усовершенствованием этих систем". Как говорят в Институте, это заметная попытка предупредить критику со стороны российских ультранационалистов, критиковавших неэффективные системы противовоздушной обороны России в Москве и вдоль приграничных регионов России с Украиной.

Также Путин обвинил Украину в угрозах дестабилизации Запорожской атомной электростанции и использовании "грязных средств". Эксперты считают оба российских нарратива ложными по умолчанию, ведь Кремль использует их во время российских военных неудач.

Атака дронов на Москву

Утром 30 мая россияне начали массово сообщать о взрывах в Москве и Подмосковье в результате атаки дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько зданий в столице РФ получили "незначительные повреждения", но жителей нескольких многоэтажек эвакуировали. В то же время российские источники публиковали кадры атаки.

Один из российских военкоров утверждал, что летающие над Москвой БПЛА "напоминают украинские ударные беспилотники".

В свою очередь в минобороны РФ обвинили Украину в атаке на Москву с помощью 8 беспилотников, заявив, что 5 дронов они сбили, а еще 3 подавили с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

Однако российский пропагандист Владимир Соловьев сказал, что Украина запустила 32 беспилотника, некоторые из которых были нацелены на район Рублевки в Московской области.

По данным одного из российских изданий, беспилотник нанес удары преимущественно по районам возле резиденции Путина в Ново-Огарево и других элитных районах Московской области.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков также обвинил в атаке беспилотников на Москву Украину: "Понятно, что речь идет о действиях киевского режима в ответ на наши очень эффективные удары по одному из центров принятия решений".

В Украине же возразили, что наша страна была непосредственно причастна к удару беспилотника. Комментируя инцидент, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал: "Дроны хотят вернуться к своим создателям".

Реакция мира на атаку

Без реакции мира на ситуацию не обошлось. Свои комментарии произнесли Великобритания и США .

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли считает, что Украина имеет право использовать силу за пределами своих границ, чтобы ослабить способность РФ наносить удары.

В то же время представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты все еще собирают данные об ударах беспилотников в Москве и не одобряют атаки по российской территории. США – за акцент на возвращении собственных территорий.