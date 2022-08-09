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В ISW сказали, от чего РФ отвлекает мир заявлениями о "выжженной пустыне" вместо ЗАЭС

9 августа, 2022 вторник
06:53
война с Россией

Аналитики считают, что подобные сообщения от имени начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ, командующего гарнизоном ЗАЭС Валерия Васильева о "выжженной пустыне" вместо ЗАЭС, отвлекают от реальных рисков катастрофы

Такое мнение эксперты Института изучения войны (ISW) высказали в своем отчете.

Так, 8 августа появился скриншот из российской соцсети с цитатой начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ, командующего гарнизоном ЗАЭС Валерия Васильева, в которой он сказал: "Здесь будет либо русская земля – либо выжжена пустыня" . Это считается прямой угрозой РФ взорвать оккупированную Запорожскую АЭС в случае, если украинские бойцы будут и дальше пытаться деоккупировать южные регионы.

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В ISW сомневаются в подлинности такого заявления Васильева. Однако у них нет сомнений в том, что оккупанты завезли на территорию ЗАЭС много военной техники и боеприпасов. Аналитики также считают, что такая фраза от имени Васильева отвлекает реальной угрозы, созданной россиянами.

"Эти вероятные искажения отвлекают внимание от вполне реальных рисков милитаризации Россией Запорожской АЭС, которая может включать минирование станции и почти наверняка включать опасное хранение военного вооружения вблизи ядерных реакторов и хранилищ ядерных отходов. Российские войска, вероятно, используют угрозу ядерной катастрофы, чтобы уменьшить желание Запада оказать военную поддержку украинскому контрнаступлению", - говорится в отчете.

  • 5 августа примерно в 14:30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи. На одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. Блок был разгружен и отключен от сети. Вечером 5 августа на территории Запорожской АЭС было зафиксировано еще три удара. "Прилетело" возле энергоблока с ядерным реактором, был риск распыления радиоактивных веществ.
  • Также оккупанты 5–6 августа ударили ракетой по Запорожью, обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС, повредили электролинии.
  • После этого глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.
  • 6 августа председатель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выразил серьезную обеспокоенность произошедшим накануне обстрелом Запорожской АЭС и заявил, что это действие подчеркивает риск ядерной катастрофы.
  • Вечером 6 августа российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранили одного работника. Потому Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
  • Впоследствии одна из работниц Запорожской АЭС попала в реанимацию.
  • 8 августа советник главы ОПУ Михаил Подоляк призвал Совбез ООН отреагировать из-за ситуации на ЗАЭС.

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Россия
Запорожье
оккупированные территории
ядерная безопасность
Запорожская область
Запорожская АЕС
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