Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Недавнее развертывание российских войск в Беларуси в ноябре 2022 года, вероятно, является частью усилий России усилить российский учебный потенциал и провести информационную операцию, нацеленную на Украину и на Запад - чтобы не готовиться снова атаковать Украину с Севера", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что спутниковые снимки с середины ноября указывают на увеличение российской техники, в частности, основных боевых танков на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Бресте. Количество наблюдается приблизительно на одну бригаду.

А мониторинговая организация "Белорусский Гаюн" сообщила о том, что Кремль перебросил туда же 15 зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" и 10 единиц неопределенного инженерного оборудования в Брест.

"Эти дислокации, вероятно, поддерживают усилия России по обучению, а не подготовке к боевым действиям из Беларуси", - говорится в сообщении.

В Институте напоминают, 28 ноября украинский Генштаб сообщил, что, по его оценкам, российские силы перебросят неопределенные элементы ("некоторые подразделения") из Беларуси в неопределенный район после того, как подразделения "обретут боевую способность".

"Это заявление подтверждает несколько оценок ISW, что боевые потери среди российских инструкторов и стрессы, связанные с мобилизацией, уменьшили обучающий потенциал России, вероятно, увеличив зависимость России от белорусского учебного потенциала", - говорят аналитики.

Кремль также, вероятно, стремится использовать развертывание российских войск в Беларуси как информационную операцию, чтобы зафиксировать украинские силы вокруг Киева и предотвратить их использование на Юге и Востоке, считают в ISW.

"По оценке ISW, белорусские войска маловероятно будут атаковать Украину", - добавляют эксперты.

По состоянию на конец октября, в Беларуси было до 4 тыс. русских военных.

27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.

25 ноября Центр национального сопротивления белорусскому подполью сообщили, что российское командование перебросило в Беларусь около 12 тыс. мобилизованных военных.

А Владислав Селезнев, полковник Вооруженных Сил Украины отметил, что в ближайшей перспективе учебные центры на территории Беларуси будут использоваться для подготовки личного состава вооруженных сил РФ и не будут направлены на белорусское направление.

25 ноября ГУР Украины заверило, что белорусская армия не будет атаковать территорию нашей страны в конце ноября.

Уже 26 ноября Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга отметил, что Россия рассматривает вариант с убийством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для вовлечения страны в войну против Украины.

Украинская разведка считает, что информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется специально РФ. Но если страна все же попытается ворваться на украинскую территорию, это станет для нее "самоубийством".

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