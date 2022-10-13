В ISW сказали, для чего РФ могла перебросить в Украину военных от Корпуса стражей исламской революции
Россия, вероятно, перебросила на оккупированные украинские территории персонал, связанный с Корпусом стражей исламской революции
Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW).
"Возможно, российские войска отправили в оккупированные районы Украины персонал, связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), для обучения российским войскам использованию беспилотников Shahed-136", - говорится в сообщении.
Эксперты со ссылкой на Центр национального сопротивления отметили, что российские войска привезли неустановленное количество иранских инструкторов в Джанкой в Крым, Железный Порт и Гладовцы в Херсонской области для обучения российских войск использованию ударных беспилотников.
В Центре говорят, что иранские инструкторы напрямую контролируют запуск "шахедов" по гражданским объектам в Украине, в том числе в Николаевской и Одесской областях.
КСИР, вероятно, является основным оператором иранских беспилотников, поэтому эти иранские инструкторы могут быть сотрудниками КСИР или связанными с ним лицами, добавляют в Институте.
- Ранее украинская разведка сообщала, что Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".
- Оккупанты активно применяют их для атаки по городам Украины. К примеру, 11 октября ими атаковали Ладыжинскую ТЭС, а также другие города.
- 12 октября украинская ПВО сбила девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 над Николаевщиной.
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