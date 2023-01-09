Об этом сообщает ISW.

Такие заявления Пригожина, вероятно, являются попыткой объяснить медленный темп продвижения вагнеровцев вокруг Бахмута, но также может частично объяснить его многомесячную и дорогостоящую решимость установить контроль над территорией, отмечают эксперты.

Отмечается, бывший российский офицер и блогер подверг критике Пригожина и российских командиров, заявив, что все знали о существовании этих шахт при разработке плана наступления, и отверг утверждение о наличии в этом районе исторического оружия.

Блогер отметил, что даже если войска захватят Соледарь, Пригожин и российские военные проиграют стратегически из-за того, что бросят свои лучшие силы в бой на истощение.

Также финансист ЧВК Вагнера продолжает публично объединяться с избранными российскими губернаторами, стремясь усилить свое влияние и продвигать личные интересы России.

Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил тренировочную базу Вагнера. Российские СМИ утверждали, что Старовойт даже получил предложение подписать контракт с Вагнером, от которого он отказался из-за своих гражданских обязанностей.

"Некоторые российские СМИ даже представили визит Старовойта на полигон в качестве примера поведения для российского политика, что еще больше повысило имидж Пригожина как патриотического лидера военного времени в российском информационном пространстве. Вероятно, Пригожин пытается заручиться поддержкой легализации Вагнера в России", - добавляют в Институте.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в Белом доме писал, что Пригожин намерен получить контроль над соляными и гипсовыми шахтами Бахмута.

Впоследствии Пригожин объяснил, для чего России нужен Бахмут. По его словам, "окрестности Бахмута - комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны. Это уникальный ландшафт, овраги и высоты, являющиеся естественными тоннелями".

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