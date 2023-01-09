В ISW сказали, что стоит за заявлениями Пригожина о "сети подземных городов" вокруг Бахмута
Аналитики Института изучения войны считают, что финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин попытался оправдать важность шахт вокруг Бахмута и Соледара, заявив, что у них "уникальные и исторические защитные сооружения", которые действуют как "сеть подземных городов"
Об этом сообщает ISW.
Такие заявления Пригожина, вероятно, являются попыткой объяснить медленный темп продвижения вагнеровцев вокруг Бахмута, но также может частично объяснить его многомесячную и дорогостоящую решимость установить контроль над территорией, отмечают эксперты.
Отмечается, бывший российский офицер и блогер подверг критике Пригожина и российских командиров, заявив, что все знали о существовании этих шахт при разработке плана наступления, и отверг утверждение о наличии в этом районе исторического оружия.
Блогер отметил, что даже если войска захватят Соледарь, Пригожин и российские военные проиграют стратегически из-за того, что бросят свои лучшие силы в бой на истощение.
Также финансист ЧВК Вагнера продолжает публично объединяться с избранными российскими губернаторами, стремясь усилить свое влияние и продвигать личные интересы России.
Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил тренировочную базу Вагнера. Российские СМИ утверждали, что Старовойт даже получил предложение подписать контракт с Вагнером, от которого он отказался из-за своих гражданских обязанностей.
"Некоторые российские СМИ даже представили визит Старовойта на полигон в качестве примера поведения для российского политика, что еще больше повысило имидж Пригожина как патриотического лидера военного времени в российском информационном пространстве. Вероятно, Пригожин пытается заручиться поддержкой легализации Вагнера в России", - добавляют в Институте.
- Ранее Reuters со ссылкой на источники в Белом доме писал, что Пригожин намерен получить контроль над соляными и гипсовыми шахтами Бахмута.
- Впоследствии Пригожин объяснил, для чего России нужен Бахмут. По его словам, "окрестности Бахмута - комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны. Это уникальный ландшафт, овраги и высоты, являющиеся естественными тоннелями".
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