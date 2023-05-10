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В ISW сказали, что хотела показать Россия последней серией ракетных ударов по Украине

10 мая, 2023 среда
06:24
Война с Россией

Последней серией ракетных ударов по территории Украины россияне стремятся показать, что сдерживают будущее украинское контрнаступление

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ночь на 9 мая российские войска совершили очередную масштабную серию ракетных ударов по Украине. Генштаб ВСУ сообщил, что украинская противовоздушная оборона сбила все 8 крылатых ракет "Калибр" и 15 из 17 ракет Х-101/Х-555, запущенных Россией.

В то же время министерство обороны России заявляло, что якобы войска нанесли концентрированный удар по украинским пунктам временной дислокации и складам боеприпасов, успешно поразив все цели.

"Российские силы, возможно, пытаются проводить почти ежедневную серию ракетных ударов, чтобы показать, что они сдерживают потенциальные будущие украинские контрнаступательные операции, хотя снижение эффективности ударов, вероятно, не является существенным сдерживающим украинские действия фактором", - говорится в сообщении.

  • Поздним вечером понедельника, 8 мая, российская армия атаковала Днепропетровщину – в области работала противовоздушная оборона. Обломки упали на четырехэтажку в Днепре. Ранена 32-летняя женщина.
  • Под утро 9 мая в Киевской области ПВО сбило около десятка вражеских ракет: в Голосеевском и Шевченковском районах столицы зафиксировали падение обломков. В области также обнаружили обломки враждебных целей. В свою очередь Черкасщину Россия атаковала двумя ракетами.
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