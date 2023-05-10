Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ночь на 9 мая российские войска совершили очередную масштабную серию ракетных ударов по Украине. Генштаб ВСУ сообщил, что украинская противовоздушная оборона сбила все 8 крылатых ракет "Калибр" и 15 из 17 ракет Х-101/Х-555, запущенных Россией.

В то же время министерство обороны России заявляло, что якобы войска нанесли концентрированный удар по украинским пунктам временной дислокации и складам боеприпасов, успешно поразив все цели.

"Российские силы, возможно, пытаются проводить почти ежедневную серию ракетных ударов, чтобы показать, что они сдерживают потенциальные будущие украинские контрнаступательные операции, хотя снижение эффективности ударов, вероятно, не является существенным сдерживающим украинские действия фактором", - говорится в сообщении.