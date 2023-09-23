В ISW считают, что России не удалось ухудшить отношения Украины с Польшей

Об этом пишут эксперты Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW считают, что Польша быстро повторила свои обязательства по Украине свидетельствует, что кампания Москвы безрезультатна.

"Российские попытки усилить разногласия между Украиной и ее центральноевропейскими партнерами, похоже, потерпели неудачу, поскольку 22 сентября премьер-министр Польши Анджей Дуда подтвердил прочность польско-украинских отношений.

Дуда разъяснил заявление премьер-министра Польши Матеуша Морвецкого от 21 сентября о том, что Польша больше не будет передавать оружие Украине, и объяснил, что Польша продолжит выполнять договоренности с Украиной о поставках оружия, но не будет передавать новое оружие, которое Польша закупает для своей армии.

Дуда также заявил, что потенциальный конфликт между двумя странами по экспорту украинского зерна европейскими сухопутными путями не "существенно влияет" на отношения двух стран", - пишут в Институте.