Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что российские войска не продвигаются в районе Бахмута, Донецкой области или где-нибудь еще вдоль линии фронта. Российские пропагандисты распространяют нарратив о том, что РФ добивается значительного прогресса в Бахмуте. Он призван улучшить моральный дух военных и личный статус владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, чьи силы в значительной степени отвечают за минимальные успехи в области.

На самом деле россияне осуществили ограниченное продвижение к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но они двигаются медленно и несут большие потери. Пригожин признал медленный темп наземных операций вокруг Бахмута 23 октября и заявил, что они продвигаются всего на 100-200 м в день, что, как он абсурдно заявил, якобы является нормальной скоростью.

В то же время ориентировочно 24 октября украинские войска отбили бетонный завод на восточной окраине Бахмута. Украинские военные официальные лица 16 октября заявили, что россияне соврали о захвате нескольких городов вблизи Бахмута за последние несколько дней, хотя ВСУ удержали свои позиции.

"Российские войска, вероятно, фальсифицируют заявления о продвижении в районе Бахмута, чтобы показать, что преуспевают по крайней мере в одном секторе на фоне постоянных потерь на северо-востоке и юге Украины. Такая скорость продвижения свидетельствует о неудаче, а все заявления о прогрессе - преувеличены", - пришли к выводу в ISW.

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