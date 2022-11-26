Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что 25 ноября, за два дня до российского дня матери, Владимир Путин представил встречу с 18 подобранными женщинами, занимающими веские должности в российской политической сфере, как открытую дискуссию с мобилизованными матерями.

Российские пропагандистские СМИ активно освещали эту встречу, пытаясь смягчить недовольство мобилизованных родственников и призывы настоящих групп матерей и жен. Путин использовал встречу, чтобы пообещать улучшить условия для мобилизованных, призвать россиян не доверять негативным сообщениям СМИ о мобилизации и проявить солидарность с семьями русских солдат.

В то же время, есть информация, что на звонки настоящих родственников российских военных никто из представителей власти не реагирует. В частности, 24 ноября один из российских телеканалов обнародовал видео, на котором россиянка утверждает, что власти не встречаются с ними, хотя они ищет своего сына, пропавшего в Украине в марте.

Совет матерей и жен опубликовал сообщение о том, что неизвестные начали следить за ними и членами их семей после того, как они объявили 21 ноября о круглом столе для рассмотрения проблем, с которыми сталкиваются призывники. А YouTube-канал "Мамы России" опубликовал видеообращение к Путину, в котором несколько матерей просят его не допустить мобилизации их единственного ребенка.

ISW отмечает, что не увидел ответа на это видео со стороны Путина. Совет матерей и жен также выразил убеждение, что приглашения на встречу с Путиным получили только специально отобранные лица.

24 ноября сообщалось, что 80 матерей и жен мобилизованных из Кубани отправляются в Москву и будут добиваться встречи с Путиным .

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