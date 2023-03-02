В ISW рассказали, зачем Лукашенко посетил Китай и почему результаты поездки выгодны Путину
Аналитики ISW подтвердили, что 1 марта авторитарный глава Беларуси Александр Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин подписали документы, которые могут способствовать уклонению РФ от санкций
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Китая Си Цзиньпин 1 марта подписали пакет из 16 документов. Отмечается, что они могут способствовать уклонению России от санкций путем направления китайской помощи РФ через Беларусь.
Среди документов – стратегия совместного беларусско-китайского промышленного развития, документ о беларусско-китайском научно-техническом сотрудничестве на 2023-2024 годы, меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием государственных кредитов КНР.
"Лукашенко заявил, что беларусские производители заинтересованы в изучении "компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, производстве двигателей, трансмиссий, мостов, других узлов и агрегатов". Ранее ISW оценивал, что Китай может тайно переправлять в Россию через Беларусь военную технику или технику двойного назначения", - говорится в тексте экспертов.
Специалисты предполагают, что таким образом Александр Лукашенко стремится усилить экономическое влияние Китая в Беларуси, чтобы "защититься от российского интеграционного давления, хотя эти меры разве что отсрочат текущую кампанию России по обеспечению полного экономического контроля над Беларусью".
- Напомним, накануне в Белом доме рассказали , что четко дали понять Китаю за закрытыми дверями, что в случае оказания летальной помощи России он предстанет перед серьезными последствиями.
- Соединенные Штаты обсуждают с близкими союзниками возможность введения новых санкций против Китая в случае, если Пекин окажет военную поддержку России для ведения полномасштабной войны в Украине.
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