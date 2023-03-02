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В ISW рассказали, зачем Лукашенко посетил Китай и почему результаты поездки выгодны Путину

2 мартa, 2023 четверг
08:11
Мир

Аналитики ISW подтвердили, что 1 марта авторитарный глава Беларуси Александр Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин подписали документы, которые могут способствовать уклонению РФ от санкций

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Китая Си Цзиньпин 1 марта подписали пакет из 16 документов. Отмечается, что они могут способствовать уклонению России от санкций путем направления китайской помощи РФ через Беларусь.

Среди документов – стратегия совместного беларусско-китайского промышленного развития, документ о беларусско-китайском научно-техническом сотрудничестве на 2023-2024 годы, меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием государственных кредитов КНР.

"Лукашенко заявил, что беларусские производители заинтересованы в изучении "компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, производстве двигателей, трансмиссий, мостов, других узлов и агрегатов". Ранее ISW оценивал, что Китай может тайно переправлять в Россию через Беларусь военную технику или технику двойного назначения", - говорится в тексте экспертов.

Специалисты предполагают, что таким образом Александр Лукашенко стремится усилить экономическое влияние Китая в Беларуси, чтобы "защититься от российского интеграционного давления, хотя эти меры разве что отсрочат текущую кампанию России по обеспечению полного экономического контроля над Беларусью".

Россия
Китай
Белорусь
Владимир Путин
Александр Лукашенко
санкции против России
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