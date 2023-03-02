Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Китая Си Цзиньпин 1 марта подписали пакет из 16 документов. Отмечается, что они могут способствовать уклонению России от санкций путем направления китайской помощи РФ через Беларусь.

Среди документов – стратегия совместного беларусско-китайского промышленного развития, документ о беларусско-китайском научно-техническом сотрудничестве на 2023-2024 годы, меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием государственных кредитов КНР.

"Лукашенко заявил, что беларусские производители заинтересованы в изучении "компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, производстве двигателей, трансмиссий, мостов, других узлов и агрегатов". Ранее ISW оценивал, что Китай может тайно переправлять в Россию через Беларусь военную технику или технику двойного назначения", - говорится в тексте экспертов.

Специалисты предполагают, что таким образом Александр Лукашенко стремится усилить экономическое влияние Китая в Беларуси, чтобы "защититься от российского интеграционного давления, хотя эти меры разве что отсрочат текущую кампанию России по обеспечению полного экономического контроля над Беларусью".