В ISW рассказали, с какими проблемами сталкиваются россияне во время атак на Авдеевку

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Указывается, что российское информационное пространство остается разделенным по поводу перспектив российских успехов под Авдеевкой и текущих возможностей Украины.

Некоторые враждебные источники накануне утверждали, что украинские оборонные укрепления представляют серьезную проблему для продвижения россиян вокруг Авдеевки.

Кроме того, проблемы России с медицинским обеспечением также препятствуют продвижению в районе Авдеевки. 12 октября один российский источник заявил, что в оккупированной Горловке и Донецке возле Авдеевки не хватает хирургов, и призывал российских врачей ехать на фронт, чтобы помочь лечить раненых солдат.

Также 14 октября представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что большинство потерь россиян на Авдеевском направлении вызваны некачественной медицинской помощью и заполненностью местных больниц.

Другие же российские военные блоггеры продолжали хвалить наступательные усилия РФ 13 и 14 октября и повторяли желаемый нарратив Кремля о том, что украинское контрнаступление закончилось.

Один российский военный блоггер предупредил, что российские официальные лица и источники, вероятно, слишком быстро отвергли украинское контрнаступление и отметил, что еще слишком рано определять, перерастут ли российские атаки под Авдеевкой в организованную наступательную операцию.

Что известно о русском наступлении у Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Генштаб сообщил , что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки.

12 октября эксперты ISW отметили , что попытки атак россиян в районе Авдеевки вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам, однако они имеют другую цель - сковать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.

Барабаш также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, предпринимает безуспешные штурмовые действия.

13 октября стало известно, что за три дня русские войска захватили 4,52 кв. км территории по разным направлениям возле Авдеевки. оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о новой тактике врага возле Авдеевки, отметив, что ситуация близка к критической. В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает , что российские войска готовы к длительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

Уже 14 октября в Институте изучения войны отчитались , что попытки РФ атаковать Авдеевку за прошедшие сутки провалились – их наступление может превратиться в "биение в бетонную стену". Силы обороны в сутки на Авдеевском направлении отразили около 20 атак оккупантов.

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби подчеркнул , что новое наступление российской армии возле Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов, и отметил, что украинские защитники отразят атаку оккупантов.

Позже спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил , что на Авдеевском направлении фиксируется значительное уменьшение бронетехники врага.

Впоследствии стало известно, что российские кафиры установили новую дату полного выхода на административные границы Донецкой области – до 31 декабря 2023 года они планируют оккупировать весь регион. В то же время, уже сейчас россияне уничтожают Авдеевку.