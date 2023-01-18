В ISW рассказали, повлияют ли реформы Шойгу на ход войны в Украине

Об этом информирует Институт изучения войны ( ISW ).

Аналитики считают, что планы Шойгу демонстрируют намерения России реформировать армию для ведения широкомасштабных боевых действий с применением обычного вооружения не только на территории Украины, но и в целом. Впрочем, пока не ясно, будут ли развиваться вооруженные силы РФ в течение трех лет, как раньше это описывал глава российского минобороны.

Также отмечают, что Россия может номинально сформировать новые дивизии. Однако пока все еще не понятно, будет ли у нее достаточно сил, чтобы полностью укомплектовать их до доктринальной численности во время войны против Украины.

Так Шойгу ранее уже объявлял новые военные реформы в России, которые так и не были реализованы. В частности, он хотел до конца 2022 сформировать 12 новых подразделений Западного военного округа, а также набрать на службу 100 тыс. резервистов в августе 2021 года. Впрочем, тогда этому помешали экономические проблемы, с которыми Россия будет продолжать сталкиваться и которые, по мнению аналитиков, будут усложнять способность российского военного командования поставлять новые силы.

Кроме того, в ISW считают, что реформа и экспансия в обозначенных Шойгу масштабах не состоятся вовремя, чтобы оказать существенное влияние на ход боевых действий в Украине на многие месяцы. Однако они могут изменить соотношение сил к 2024 г., что позволит создать условия для более серьезной военной угрозы со стороны России для ее стран-соседей, в том числе для НАТО.

21 декабря 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить численность российских вооруженных сил до 1,5 млн человек. Впоследствии, 17 января 2023 года, президент РФ Владимир Путин поручил за следующие три года увеличить российскую армию до 1,5 млн. военнослужащих.

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