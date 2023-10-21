В ISW рассказали об успехах операции ВСУ на левобережье Херсона
ВСУ продолжают вести более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, украинские бойцы ведут бои в селе Кринки
Об этом говорится в отчете ISW.
На кадрах с геолокацией, опубликованных 19 октября, видно, что украинские войска продвинулись на северо-восток Крынок. По данным российских источников, украинские силы закрепляются в районе этой деревни и продолжают сохранять свое присутствие в районе Антоновского и железнодорожного мостов через Днепр.
Российские блоггеры также заявляли, что подразделения ВСУ продвинулись к дороге Казачьи Лагеря – Крынки – Корсунка, прежде чем российские авиаудары отбросили украинские войска к северной окраине населенного пункта.
Также сообщалось о боях в районе Песчановки. Так, 19 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российская авиация нанесла удар по Песчановке, расположенной на левом берегу. Аналитики ISW предполагают, что в тот момент украинские силы еще присутствовали в населенном пункте.
Операция на левобережье Херсона
14 и 15 сентября украинские военные форсировали Днепр, предположительно, чтобы закрепить позиции и подготовиться к наступлению на левый берег Херсонской области. Россияне утверждают , что ВСУ готовятся форсировать Днепр еще с июля.
20 сентября в Генштабе ВСУ рассказали о новых плацдармах Сил обороны на левом берегу Днепра.
В Институте изучения войны заявили , что подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег реки Херсонской области.
20 октября ISW констатировал , что украинское наступление на левом берегу Днепра в Херсонской области кажется масштабнее, чем те рейды, которые были ранее. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и возле Антоновского моста. В этот же день в Херсонскую область приехал Зеленский, где провел совещание и вручил награды.
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