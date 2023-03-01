Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что Кремль использует самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко как канал для продвижения информационной операции, направленной на создание условий для задержек с предоставлением Западом критически важных систем вооружений Украине.

В частности, во время визита в Китай Лукашенко заявил, что Россия готова сделать шаги к мирному урегулированию и есть "уникальная возможность" прекратить войну в Украине. Лукашенко также обвинял Запад и США в том, что они якобы вынудили украинских чиновников отказаться от переговоров с Россией.

"Кремль и Лукашенко, вероятно, воспользуются публикацией Китаем "мирного плана" из 12 пунктов, чтобы возобновить российскую информационную операцию, которую Кремль использовал в декабре 2022 года. Она сосредоточена на продвижении нарративов об открытости России к переговорам, и стремилась побуждать за чиновников" предложить превентивные уступки и заставить Украину вести переговоры на российских условиях, что, вероятно, способствовало задержке предоставления западных танков и другого оборудования, необходимого для продолжения украинских механизированных контрнаступлений", - пояснили в ISW.

Там добавили, что таким образом Кремль пытается снизить эффективность предстоящего контрнаступления ВСУ путем задержки оказания необходимой западной помощи и стремится получить уступки перед возможными дальнейшими неудачами в Украине.