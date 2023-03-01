В ISW рассказали, какие задачи Кремля Лукашенко выполняет во время визита в Китай
Александр Лукашенко во время визита в Пекин продвигает информационную операцию РФ, направленную на замедление помощи Западу Украине и принуждение Киева к переговорам
Об этом пишет Институт изучения войны .
Американские аналитики обращают внимание, что Кремль использует самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко как канал для продвижения информационной операции, направленной на создание условий для задержек с предоставлением Западом критически важных систем вооружений Украине.
В частности, во время визита в Китай Лукашенко заявил, что Россия готова сделать шаги к мирному урегулированию и есть "уникальная возможность" прекратить войну в Украине. Лукашенко также обвинял Запад и США в том, что они якобы вынудили украинских чиновников отказаться от переговоров с Россией.
"Кремль и Лукашенко, вероятно, воспользуются публикацией Китаем "мирного плана" из 12 пунктов, чтобы возобновить российскую информационную операцию, которую Кремль использовал в декабре 2022 года. Она сосредоточена на продвижении нарративов об открытости России к переговорам, и стремилась побуждать за чиновников" предложить превентивные уступки и заставить Украину вести переговоры на российских условиях, что, вероятно, способствовало задержке предоставления западных танков и другого оборудования, необходимого для продолжения украинских механизированных контрнаступлений", - пояснили в ISW.
Там добавили, что таким образом Кремль пытается снизить эффективность предстоящего контрнаступления ВСУ путем задержки оказания необходимой западной помощи и стремится получить уступки перед возможными дальнейшими неудачами в Украине.
- 28 февраля Александр Лукашенко заявил , что наступил "уникальный момент" для завершения войны в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.36
Покупка 38.36Продажа 39.34
-
EUR
Покупка 40.15Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное