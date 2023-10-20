В ISW рассказали, какие позиции ВСУ удалось захватить на левобережье Днепра в Херсонской области
Институт изучения войны считает, что украинское наступление на левом берегу Днепра в Херсонской области кажется масштабнее, чем те рейды, которые были ранее. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и возле Антоновского моста
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Известный российский пропагандист в четверг, 19 октября, заявил, что две украинские диверсионно-разведывательные группы бригады морской пехоты Украины форсировали реку Днепр, разгромили российские войска в этом районе и завоевали плацдарм в поселке Крынки.
Он также утверждал, что российская пехота контратаковала и оттеснила украинские силы на окраины поселка, однако отметил, что Силы обороны все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут подкрепления в этом районе.
Другой российский блоггер заявил, что украинские войска использовали больше живой силы в атаках на Крынки, чем в предыдущих атаках. Несколько источников РФ, в том числе глава Херсонской областной оккупационной администрации Владимир Сальдо, утверждали, что российские войска успешно оттеснили украинские силы из района Пойма-Песчановка-Подстепное на позиции вдоль побережья Днепра и у Антоновского железнодорожного моста, и что украинские войска под постоянными авиаударами и обстрелами со стороны окупантов.
- Напомним, 14 и 15 сентября украинские военные форсировали Днепр, предположительно, чтобы закрепить позиции и подготовиться к наступлению на левый берег Херсонской области. Россияне утверждают , что ВСУ готовятся форсировать Днепр еще с июля.
- 20 сентября в Генштабе ВСУ рассказали о новых плацдармах Сил обороны на левом берегу Днепра.
- В Институте изучения войны заявили , что подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег реки Херсонской области.
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