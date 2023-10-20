В ISW рассказали, какие позиции ВСУ удалось захватить на левобережье Днепра в Херсонской области

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Известный российский пропагандист в четверг, 19 октября, заявил, что две украинские диверсионно-разведывательные группы бригады морской пехоты Украины форсировали реку Днепр, разгромили российские войска в этом районе и завоевали плацдарм в поселке Крынки.

Он также утверждал, что российская пехота контратаковала и оттеснила украинские силы на окраины поселка, однако отметил, что Силы обороны все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут подкрепления в этом районе.

Другой российский блоггер заявил, что украинские войска использовали больше живой силы в атаках на Крынки, чем в предыдущих атаках. Несколько источников РФ, в том числе глава Херсонской областной оккупационной администрации Владимир Сальдо, утверждали, что российские войска успешно оттеснили украинские силы из района Пойма-Песчановка-Подстепное на позиции вдоль побережья Днепра и у Антоновского железнодорожного моста, и что украинские войска под постоянными авиаударами и обстрелами со стороны окупантов.