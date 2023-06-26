Об этом информируют аналитики Института изучения войны .

"Вооруженный бунт Вагнера 23-24 июня, похоже, не изменил боевые возможности российских войск в войне с Украиной. По данным российских и украинских источников, на фронте продолжаются обычные бои, а россияне усилили наземные атаки вблизи Бахмута. Некоторые источники использовали вооруженное восстание как прием, чтобы превентивно оправдать российские силы от любых украинских завоеваний, достигнутых 24 и 25 июня", - говорится в отчете.

Пригожин и его бойцы двигались в Москву 24 июня с большим количеством техники, но без достаточной силы для оккупации города или продолжительного боя. Пригожин, возможно, начал переговоры с Лукашенко, поняв, что его силы не получат военной поддержки для борьбы с Кремлем.

"Специфика соглашения все еще непонятна в открытом источнике, кроме спекуляций и слухов. Последствия вооруженного восстания Вагнера еще не завершены, и еще предстоит увидеть, как соглашение будет реализовано, все ли привлеченные стороны будут полностью соблюдать, как Кремль и министерство обороны России намерены сделать с личным составом Вагнера - и будут ли бойцы Вагнера сотрудничать, независимо от желания Пригожина", - отмечают в ISW.

Сообщается, что после соглашения с Лукашенко силы Вагнера возвращаются в свои базы на юге России с военной техникой, а будущее их командование и использование неясно. Некоторые источники говорят, что Кремль может сменить руководство министерства обороны из-за неудачи в Украине. В настоящее время правительство РФ блокирует пресс-службу Пригожина в соцсетях, чтобы ограничить его влияние.

ЧВК Вагнера встретились с критикой от российских ультранационалистов

Российские ультранационалисты 25 июня разделились на тех, кто хочет наказать повстанцев Вагнера, и тех, кто требует устранения проблем безопасности, которые они обнаружили. Некоторые милблогеры похвалили Пригожина и его бойцов за службу в Украине и призвали к помилованию. Остальные критиковали руководство РФ за неспособность остановить восстание или публично поддержать Путина.

Ультранационалистический клуб Angry Patriots Club в Москве 25 июня критиковал Путина и российское военное руководство за неудачи в войне с Украиной и призвал к революции, если Кремль остановит войну или переговоры. Бывший российский офицер Игорь Гиркин публично требовал от Путина передать часть своих полномочий другим партиям, если он не хочет руководить войной: "Кремль, вероятно, знал об этом событии заранее и рискует углубить вооруженный бунт Пригожина, если не подавит антагонистических ультра".

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда, по словам Пригожина, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев объявил о "марше справедливости" и что 25 тыс. наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и все его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

По данным CNN, разведка Соединенных Штатов знала о планах главаря Вагнера пойти против руководства регулярной армии России, но не полагала, что эскалация произойдет так быстро.

Отметим, проанализировав показатели посещения новостей в Google российскими провайдерами в период с 23 по 24 июня, во время мятежа, аналитики пришли к выводу: по меньшей мере пять телекоммуникационных компаний, включая Ростелеком, U-LAN и Telplus, заблокировали собирающий сервис Google News, который собирает новости из разных источников.

Соглашение, достигнутое при посредничестве Лукашенко, по всей вероятности, устранит ЧВК Вагнера под руководством Пригожина в ее нынешнем виде, хотя некоторые элементы организации могут продолжать существовать в подчинении минобороны РФ, считают в Институте изучения войны.

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