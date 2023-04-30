Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что накануне Пригожин пригрозил вывести свои формирования из Бахмута в Донецкой области, если военное командование не предоставит больше боеприпасов.

"Если дефицит боеприпасов не будет пополнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке, чтобы не бежать, как трусливые крысы потом, либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы будем вынуждены вывести с этой территории", - сказал Пригожин. .

В ISW считают, что таким образом, Пригожин продолжает попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины. В том же интервью основатель ЧВК Вагнера выдвинул версию о том, что украинское контрнаступление может начаться до 15 мая. По его мнению, российские военные не спешат готовиться к отражению атаки.

"Угроза Пригожина уйти из Бахмута может свидетельствовать о том, что он считает уязвимыми российские позиции в городе", - пришли к выводу в ISW.