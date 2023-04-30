В ISW раскрыли, что стоит за угрозами Пригожина вывести ЧВК Вагнера из Бахмута
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин грозится вывести своих наемников из Бахмута из-за их уязвимости к возможным контратакам украинских сил в Донецкой области
Об этом пишет Институт изучения войны .
Американские аналитики обращают внимание, что накануне Пригожин пригрозил вывести свои формирования из Бахмута в Донецкой области, если военное командование не предоставит больше боеприпасов.
"Если дефицит боеприпасов не будет пополнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке, чтобы не бежать, как трусливые крысы потом, либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы будем вынуждены вывести с этой территории", - сказал Пригожин. .
В ISW считают, что таким образом, Пригожин продолжает попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины. В том же интервью основатель ЧВК Вагнера выдвинул версию о том, что украинское контрнаступление может начаться до 15 мая. По его мнению, российские военные не спешат готовиться к отражению атаки.
"Угроза Пригожина уйти из Бахмута может свидетельствовать о том, что он считает уязвимыми российские позиции в городе", - пришли к выводу в ISW.
- 29 апреля Евгений Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера вскоре может перестать существовать .
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