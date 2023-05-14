Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что российские источники и минобороны РФ утверждают, что 12 и 13 мая ВСУ нанесли удары по тылу россиян на временно оккупированной территории Луганской области британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Это вызвало обеспокоенность россиян по поводу потенциальных возможностей Украины поражать цели в тылу РФ.

В то же время один из российских военных блогеров утверждал, что крылатая ракета Storm Shadow нанесла бы больший ущерб, а оккупационные власти Луганщины заявили, что ВСУ нанесли удар ракетами "Гром-2".

В ISW подчеркнули, что нет визуального подтверждения, что украинские силы использовали именно крылатые ракеты Storm Shadow.

В общем, последние удары дальнобойным оружием свидетельствуют, что ВСУ теперь способны поражать аэродромы и центры дислокации и материально-технического обеспечения в районах, которые ранее считались абсолютно безопасными.

Эффект от этого сравним с летом 2022 года, когда украинские военные начали использовать РСЗО HIMARS для поражения российских позиций в Херсонской области. Подобным образом действует и пропаганда РФ, пытающаяся преуменьшить влияние, которое может иметь дальнобойное оружие на ход событий на поле боя.