Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики отмечают, что 29 августа украинские войска начали наносить удары по российским понтонным переправам через Днепр, что согласовывается с началом украинского контрнаступления.

"Последствия уничтожения паромов, скорее всего, более эфемерными, чем выведение из строя мостов, поэтому атаковать их имеет смысл в сочетании с активными наземными операциями", - подчеркнули в ISW.

Эксперты обратили внимание, что украинские военные официальные лица подтвердили, что 29 августа ВСУ уничтожили российскую понтонно-паромную переправу в 16 км западнее Новой Каховки на правом берегу Днепра. Украинские и российские источники также сообщили, что удар был нанесен по понтонной переправе, построенной с барж возле Антоновского автомобильного моста.

В ISW также констатировали, что ВСУ в течение длительного времени прилагали усилия для уничтожения российских путей поставки, что свидетельствует о долгосрочном плане, состоящем как из ударов, так и из наземных штурмов. Эти удары нарушают способность россиян снабжать и укреплять свои позиции живой силой и техникой, что поможет украинским наземным контрнаступлениям.

"Таким образом, украинское контрнаступление является слаженным процессом, для правильного выполнения которого требуется определенное время. Кремль, вероятно, использует отсутствие немедленной деоккупации Херсона или молчания украинских военных по прогрессу контрнаступления, чтобы выставить усилия ВСУ как неудачные и подорвать доверие общества к его перспективам", - подытожили в ISW.

29 августа спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на Юге Украины.

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