Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики предполагают, что Александр Лукашенко планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы помочь России и Китаю в уклонении от санкций на фоне сообщений о том, что Пекин серьезно рассматривает возможность отправки в Москву летальной помощи для войны с Украиной.

Лукашенко объявил о планах посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с Си Цзиньпином для подписания соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и др. Он также планирует встретиться с чиновниками КНР и руководителями китайских корпораций.

Объявление Лукашенко о визите совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post о том, что чиновники США считают, что Китай серьезно рассматривает возможность продажи боевых беспилотников, оружия и 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов России.

"В частности, сообщается, что официальные лица России и Китая разработали планы доставки беспилотников в Россию по поддельным товаросопроводительным документам во избежание международных санкций. Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушения санкций", - пришли к выводу в ISW.