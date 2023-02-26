В ISW предположили, зачем Лукашенко летит в Китай
Визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай может быть связан с планами Пекина поставлять России оружие
Об этом пишет Институт изучения войны .
Американские аналитики предполагают, что Александр Лукашенко планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы помочь России и Китаю в уклонении от санкций на фоне сообщений о том, что Пекин серьезно рассматривает возможность отправки в Москву летальной помощи для войны с Украиной.
Лукашенко объявил о планах посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с Си Цзиньпином для подписания соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и др. Он также планирует встретиться с чиновниками КНР и руководителями китайских корпораций.
Объявление Лукашенко о визите совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post о том, что чиновники США считают, что Китай серьезно рассматривает возможность продажи боевых беспилотников, оружия и 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов России.
"В частности, сообщается, что официальные лица России и Китая разработали планы доставки беспилотников в Россию по поддельным товаросопроводительным документам во избежание международных санкций. Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушения санкций", - пришли к выводу в ISW.
- 25 февраля Александр Лукашенко объявил , что с 28 февраля по 2 марта совершит визит в Китай.
- 26 февраля директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил , что власти КНР рассматривают возможность передачи России летального оружия, однако окончательное решение еще не было принято.
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