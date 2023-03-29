В ISW предположили, сколько россияне захватили процентов территории Бахмута
Аналитики Института изучения войны (ISW) оценивают, что российские войска занимают около 65 процентов Бахмута
Об этом сообщает ISW .
В отчете говорится, что силы ППК "Вагнер", вероятно, захватили промышленный комплекс АЗОМ на севере Бахмута и продолжают продвигаться вглубь города.
По мнению экспертов, "вагнеровцы", возможно, пытаются закрепить успехи в северной и центральной частях Бахмута, чтобы продвинуться в центр города и расширить свою зону контроля на западную часть Бахмута.
По оценкам ISW, за последние семь дней российские войска продвинулись еще на пять процентов территории Бахмута, и сейчас они занимают около 65 процентов города.
- По данным британской разведки, попытки РФ захватить Бахмут зашли в тупик из-за больших потерь и истощения сил российских подразделений.
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