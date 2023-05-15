В ISW предположили, для чего РФ развернула новую воздушную кампанию против Украины

Об этом сообщает ISW .

Аналитики отметили, что с 19 апреля войска РФ нанесли не менее 10 серий ударов по всей Украине, особенно по тыловым районам. Оккупанты применили значительно меньше высокоточных ракет в этой последней серии ударов по сравнению с их неудачной кампанией, направленной на удары по критически важной инфраструктуре Украины с осени 2022 по зиму 2023 года.

По предварительным оценкам ISW, россияне, вероятно, потратили значительную часть своих высокоточных ракет в предыдущей воздушной кампании, и текущая воздушная кампания РФ "может использовать гораздо меньше этих ракет в попытке сохранить оставшиеся ограниченные запасы".

По мнению экспертов Института изучения войны, войска РФ в значительной степени полагались на запуск большого количества беспилотников иранского производства Shahed с целью подавить украинскую систему ПВО, хотя Силы обороны Украины были более эффективными в сбивании российских высокоточных систем, чем во время предыдущей российской воздушной кампании".

"Новая российская воздушная кампания, похоже, сосредоточена на Киеве и предполагаемых украинских военно-промышленных и логистических объектах в глубоком тылу", - говорится в публикации.