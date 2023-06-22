В ISW предполагают, что ВСУ успешно создают условия для главного удара контрнаступления
ВСУ, вероятно, успешно создают условия для основного удара, несмотря на более медленный, чем ожидалось, темп украинского контрнаступления
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Украинские власти давно дали понять, что контрнаступление ВСУ будет серией постепенных и последовательных наступательных действий, а совсем недавно выразили наблюдение, что текущие операции не являются основным направлением планирования контрнаступления Украины.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что нецелесообразно измерять успех военных действий "только километрами или количеством уволенных населенных пунктов".
Эксперты ISW отмечают, что нынешние действия украинских войск могут иметь разные цели. ВСУ могут провести несколько наступательных операций по всему театру военных действий, чтобы постепенно истощить оккупантов и создать условия для предстоящего главного удара. Аналитики подчеркивают, что потери неизбежны с обеих сторон, но тщательное оперативное планирование украинского командования, вероятно, направлено на смягчение и сбалансирование этих условий контрнаступления.
В Институте отмечают, что общий медленнее, чем ожидалось, темп украинских контрнаступательных операций не свидетельствует о наступательном потенциале Украины, и украинские силы, вероятно, успешно создают условия для будущих основных усилий.
- Напомним, вечером 21 июня президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию на фронте: "На Юге есть наше движение вперед, на Востоке – держим оборону".
- А полковник СБУ Роман Костенко заявил , что ВСУ в наступлении теряют меньше техники, чем враг в обороне.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.73
Покупка 36.73Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное