В ISW предполагают, что Силы обороны совершили прорыв на линии Роботино - Вербовое

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что украинские войска 27 сентября продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и вышли на линию окопов к западу от Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова). Геолокационные кадры, опубликованные 26 сентября, показывают, как российский беспилотник наносит удар по украинской пехоте в траншее западнее Вербового, а использование россиянами беспилотников для борьбы с этими украинскими силами указывает на то, что российские силы, вероятно, больше не присутствуют на линии траншеи. протяженностью примерно один километр.

Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов 26 сентября заявил, что по меньшей мере четыре украинских роты со значительным количеством техники ворвались на позиции россиян на линии Роботино - Вербовое после того, как сначала произвели массированный артиллерийский обстрел.

Российский военный блоггер, горячо поддерживающий командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского, критикуя Минобороны России, ответил Рогову, заявив, что украинские войска уже прошли минные поля и противотанковые "Зубы дракона" на линии Роботино-Вербовое и что украинские силы рано или поздно совершили бы такие атаки. Командующий Украинской Таврической группой войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что на Запорожском оперативном направлении "будут хорошие новости" и отметил, что украинские войска уверенно продвигаются, но не предоставил дополнительной информации.

Другие источники, в частности, Минобороны России, утверждали, что 27 сентября российские силы продолжали отражать украинские атаки вблизи Вербового и что украинские силы не достигли ни одного прорыва в западной Запорожской области. Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что украинские силы безуспешно пытались продвинуться в направлении Новопрокоповки (15 км к югу от Орехова) и Вербового.

Российские источники также утверждали, что подразделения добровольческого батальона "Таймер" из Республики Татарстан обстреливают наступающие украинские силы на рубеже Роботино – Вербовое. В действующих в этом районе североосетинских добровольческих батальонах "Алания" и "Шторм Осетия" заявили, что интенсивность боев на некоторых участках линии Роботино-Вербовое снижается.