В ISW пояснили, почему Путин не решился наказать Кадырова и Пригожина за критику минобороны РФ
Российский диктатор Владимир Путин не решился наказать главу Чечни Рамзана Кадырова и владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина за критику минобороны РФ, поскольку боится потерять их поддержку
Об этом сообщает Институт изучения войны .
Американские аналитики считают, что инцидент с резкой критикой Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина в адрес генерала Александра Лапина, якобы руководившего российскими войсками в районе Лимана в Донецкой области, свидетельствует о расколе среди российских силовиков.
В ISW считают, что Путин не наказал Кадырова и Пригожина за их нападки на Лапина и минобороны из-за боязни потерять их поддержку. Кремлю очень нужны чеченские боевики Кадырова и наемники группы Вагнера Пригожина, чтобы воевать в Украине.
В то же время российский диктатор не может лишить права голоса минобороны, которое руководит большинством воюющих в Украине подразделений.
Кроме этого эксперты считают, что в Кремле пытаются обеспечить лояльность военных пропагандистов, вставших на защиту генерала. Они критикуют нападки Кадырова на Лапина и утверждают, что все это результат конкуренции между Лапиным и Кадыровым с Пригожиным.
Прокремлевские СМИ даже взяли интервью у военных блогеров, которые изобразили Лапина как героя за "спасение" окруженных подразделений в Лимане и попытались переложить ответственность за поражение на недавно уволенного командующего западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлева.
Пропагандистские телеканалы подали это так, якобы именно военные "корреспонденты", которые встречались с Путиным, указали ему на недостатки российской армии, а президент РФ считается с их мнением.
- 1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в поражении России в Лимане Донецкой области командующего центральным военным округом РФ генерал-полковника Александра Лапина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.97
-
EUR
Покупка 38.72Продажа 40
- Актуальное
- Важное