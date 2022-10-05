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В ISW пояснили, почему Путин не решился наказать Кадырова и Пригожина за критику минобороны РФ

5 октября, 2022 среда
08:53
война с Россией Рамзан Кадыров

Российский диктатор Владимир Путин не решился наказать главу Чечни Рамзана Кадырова и владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина за критику минобороны РФ, поскольку боится потерять их поддержку

Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики считают, что инцидент с резкой критикой Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина в адрес генерала Александра Лапина, якобы руководившего российскими войсками в районе Лимана в Донецкой области, свидетельствует о расколе среди российских силовиков.

В ISW считают, что Путин не наказал Кадырова и Пригожина за их нападки на Лапина и минобороны из-за боязни потерять их поддержку. Кремлю очень нужны чеченские боевики Кадырова и наемники группы Вагнера Пригожина, чтобы воевать в Украине.

В то же время российский диктатор не может лишить права голоса минобороны, которое руководит большинством воюющих в Украине подразделений.

Кроме этого эксперты считают, что в Кремле пытаются обеспечить лояльность военных пропагандистов, вставших на защиту генерала. Они критикуют нападки Кадырова на Лапина и утверждают, что все это результат конкуренции между Лапиным и Кадыровым с Пригожиным.

Прокремлевские СМИ даже взяли интервью у военных блогеров, которые изобразили Лапина как героя за "спасение" окруженных подразделений в Лимане и попытались переложить ответственность за поражение на недавно уволенного командующего западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлева.

Пропагандистские телеканалы подали это так, якобы именно военные "корреспонденты", которые встречались с Путиным, указали ему на недостатки российской армии, а президент РФ считается с их мнением.

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Владимир Путин
Чечня
Военные новости
пропаганда
наступление ВСУ
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