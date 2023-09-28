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В ISW подтвердили возвращение вагнеровцев под Бахмут, однако у них есть проблемы

28 сентября, 2023 четверг
07:26
Война с Россией

Наемники российской группировки ЧВК Вагнера вернулись на Бахмутское направление для того, чтобы компенсировать большие потери российских оккупантов

Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что украинские и российские источники подтверждают возвращение "вагнеровцев" на Бахмутское направление.

Украинский военный, работающий в районе Бахмута, сообщил, что личный состав ЧВК Вагнера сменил командиров и вернулся под Бахмут, чтобы компенсировать текущую нехватку россиян в этом районе.

Что известно о судьбе вагнеровцев

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны были до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

3 августа наемники ЧВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа был обеспокоен ситуацией безопасности.

Позже, 23 августа, в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, было известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

По данным Института изучения войны, президент РФ Владимир Путин отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

После этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наемники ЧВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина.

В конце августа стало известно, что министерство внутренних дел Беларуси уже месяц выдает вагнеровцам паспорта с измененными фамилиями, что может быть связано с подготовкой диверсионной деятельности, в том числе терактов.

Спутниковый снимок показал, что в селе Цель близ Осиповича продолжается расформирование лагеря ЧВК Вагнера. С 23 августа по 14 сентября убрали примерно 60 крупных военных палаток. По состоянию на 18 сентября на территории Беларуси осталось менее 1000 наемников.

Впоследствии в Центре нацсопротивления сообщили , что враг создает в Африке ЧВК для наемников, в том числе и вагнеровцев. В то же время, структура формируется на базе бригады, которую вывозят из Украины, где она участвовала в боевых действиях.

24 сентября в ISW сообщили , что разрозненные контингенты ЧВК Вагнера, вероятно, возвращаются к ведению боевых действий в рядах оккупационной армии РФ в Украине. Наемники же не смогут помочь россиянам ощутимо переломить ситуацию на фронте в их пользу.

Наемники ЧВК Вагнера прибыли из Белоруссии на территорию Восточной группировки войск. Часть из них сейчас перезаключает контракты по минобороны РФ, чтобы вернуться на фронт в Украину, однако это не представляет большой угрозы контрнаступлению ВСУ.

Украина
Россия
російська армія
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Вагнергейт
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