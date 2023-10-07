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В ISW подтвердили возобновление боевых действий оккупантов в районе Купянска, но отрицали возможность успеха

7 октября, 2023 суббота
06:43
Война с Россией

Оккупанты 6 октября возобновили наступательные действия под Купянском на Харьковщине, однако, по мнению аналитиков ISW, деградированные группировки не способны вести полноценные наступательные действия в этом районе

Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что украинские военные сообщали о снижении активности российских войск под Купянском за последние недели. Однако 6 октября представитель Восточной группы украинских войск Илья Евлаш заявил, что враг возобновил боевые действия на Купянско-Лиманском направлении.

Российские "военкоры" утверждают, что оккупанты начали наступление у Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) и что они ведут интенсивный обстрел трассы N26 (Шевченково-Купянск). Один из милблогеров охарактеризовал восстановленное наступление РФ как "широкомасштабное", а впоследствии удалил это сообщение.

Аналитики отмечают, что начальник ГУР Кирилл Буданов ранее сообщал, что российские военные развернули элементы новой 25-й общевойсковой армии на Купянском направлении на замену 41-й ЗВА. По мнению ISW, возобновление российских наступательных операций под Купянском при участии элементов 25-й ЗВА, вероятно, призвано отвлечь внимание украинской стороны от других участков фронта на юге Украины.

"Однако ранее ISW оценивало, что 25-й CAA был поспешно развернут до предполагаемой даты развертывания в декабре 2023 года и, вероятно, испытывает серьезную нехватку персонала, плохую подготовку или то и другое", - говорится в сообщении.

  • Накануне Евлаш заявил , что ВСУ продолжают выбивать россиян с их позиций на Бахмутском направлении. В то время как на Лимано-Купянском направлении оккупанты активизировали боевые действия.
російська армія
военные силы Украины
окупанти
Харковщина
Контрнаступление ЗСУ
Купянск
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