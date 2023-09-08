В ISW подтвердили успехи Сил обороны под Бахмутом и в районе Вербового на Запорожье
Украинские военные продолжают вести наступление и добились успехов вблизи Клищиевки Донецкой области и в Запорожской области
Об этом пишет Институт изучения войны .
Американские аналитики отмечают, что 7 сентября украинские войска продолжили наступательные действия под Бахмутом и в западной части Запорожской области и добились дальнейших успехов на обоих участках фронта.
Геолокационные кадры, опубликованные 7 сентября, свидетельствуют о дальнейшем продвижении ВСУ северо-западнее Вербового, что в 18 км от Орехова в Запорожской области. А на спутниковых снимках, сделанных 6 сентября, видно пожар в полосе деревьев примерно в километре северо-западнее Вербового. Это свидетельствует, что россияне ведут огонь по украинским позициям в этом районе.
Кроме этого, геолокационные кадры доказывают, что Силы обороны добились незначительных успехов к северо-западу от Клещиевки, что в 7 км к юго-западу от Бахмута.
В ISW обращают внимание, что Генштаб ВСУ также сообщил, что украинские войска продвигаются к югу от Бахмута и вблизи Роботино, что в 10 км к югу от Орехова и Вербового на западе Запорожской области.
- 28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально уволили село Роботино Запорожской области.
- 29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.
- 7 сентября в ISW сообщили, что украинские военные продолжают наступление и продвигаются вперед в Запорожской области в районе села Вербовое.
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