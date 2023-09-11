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В ISW подтвердили продвижение ВСУ по двум направлениям

11 сентября, 2023 понедельник
07:37
Война с Россией

10 сентября Вооруженные силы Украины провели успешные наступательные операции и продвинулись под Бахмутом и на линии Авдеевка-Донецк

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что украинские силы продолжали продвигаться южнее Роботиного в западной части Запорожской области и продвинулись вблизи Бахмута 10 сентября. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись восточнее Новопрокоповки.

По словам спикера Таврической группировки войск Украины Александра Штупуна, украинские войска продолжают продвижение в районе Роботиного и освободили на этом направлении 1,5 квадратных километров территории.

Представитель Генерального штаба Украины и Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что украинские силы добились неопределенного успеха вблизи Клищиевки Донецкой области.

В частности, 10 сентября украинские войска вели наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк и, как сообщается, продвинулись.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что украинские войска закрепились в Опросном 8 сентября. В населенном пункте продолжаются бои. Российский милблогер подтвердил, что ситуация в Опросном непростая, а в городах продолжаются бои. Министерство обороны России утверждало, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Водяного и Красногоровки.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ уволили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили увольнение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось , что всего за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью уволили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех у Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокри Ялы в Донецкой области.

Украинские силы продвинулись севернее Роботиного на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Роботино в Запорожской области до села Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально уволили село Роботино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.

8 сентября в ISW подтвердили успехи Сил обороны под Бахмутом и в районе Вербового в Запорожье. В тот же день стало известно , что украинские защитники имеют успех в районе южнее Роботиного.

Украина
Россия
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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