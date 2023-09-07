В ISW подтвердили, что Силы обороны добились успехов в районе Вербового на Запорожье
Украинские военные продолжают наступление и продвигаются вперед в Запорожской области в районе села Вербовое
Об этом пишет Институт изучения войны .
Американские аналитики констатировали, что ВСУ продолжают контрнаступательные операции на Бахмутском направлении и западе Запорожской области, где добились успехов.
"На геолокационных записях видно, что украинские войска продвинулись вдоль линии окопов к западу от Вербового - села в 20 км юго-восточнее Орехова", - констатировали в ISW.
Там отмечают, что Генштаб ВСУ также заявил, что Силы обороны добились успехов на направлении Роботино — Новопрокоповка южнее Орехова и дополнительно сообщил, что украинские войска продолжают успешные наступательные действия к югу от Бахмута.
- 28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Роботино Запорожской области.
- 29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.
- 6 сентября в ISW подтвердили , что Силы обороны продвинулись к российским укреплениям в селе Вербовое.
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