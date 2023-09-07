В ISW подтвердили, что Силы обороны добились успехов в районе Вербового на Запорожье

Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики констатировали, что ВСУ продолжают контрнаступательные операции на Бахмутском направлении и западе Запорожской области, где добились успехов.

"На геолокационных записях видно, что украинские войска продвинулись вдоль линии окопов к западу от Вербового - села в 20 км юго-восточнее Орехова", - констатировали в ISW.

Там отмечают, что Генштаб ВСУ также заявил, что Силы обороны добились успехов на направлении Роботино — Новопрокоповка южнее Орехова и дополнительно сообщил, что украинские войска продолжают успешные наступательные действия к югу от Бахмута.