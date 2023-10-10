В ISW подтвердили, что РФ движется к отзыву ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики института со ссылкой на Reuters сообщили, что руководители госдумы России распорядились комитет думы по международным делам до 18 октября обсудить процесс отзыва ратификации договора.

Российский президент Владимир Путин впервые прокомментировал возможность отзыва Россией ратификации договора 5 октября.

"Ранее ISW оценивало, что Кремль использует ядерную риторику, чтобы побудить Соединенные Штаты и их союзников давить на Украину с целью начала переговоров, и что использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным", - подчеркнули в ISW.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний: что известно о выходе России

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был одобрен 10 сентября 1996 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания всеми странами 24 сентября 1996 года. Главной целью договора является введение запрета на все ядерные испытания – наземные, подземные, в атмосфере и под водой.

Государства, являющиеся сторонами ДВЗЯВ, взяли на себя юридические обязательства не производить каких-либо ядерных взрывов, а также воздерживаться от побуждения, поощрения или любого участия в проведении испытательных взрывов. Поскольку договор бессрочен, указанный запрет не имеет временного ограничения.

Фото с российской базы в Арктике показывают, что Россия может готовиться к испытаниям экспериментальной межконтинентальной баллистической ракеты.

В то же время 6 октября в РФ заявили, что на ближайшем заседании совета госдумы России будет обсуждаться вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний ООН.

Соединенные Штаты "встревожены" заявлением российского дипломата о планах Москвы отменить ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Госдеп США назвал шаги РФ "угрозой глобального норматива".