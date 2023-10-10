Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В ISW подтвердили, что РФ движется к отзыву ратификации договора о запрете ядерных испытаний

В ISW подтвердили, что РФ движется к отзыву ратификации договора о запрете ядерных испытаний

10 октября, 2023 вторник
06:31
Мир

Российское правительство движется к отзыву ратификации Россией договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики института со ссылкой на Reuters сообщили, что руководители госдумы России распорядились комитет думы по международным делам до 18 октября обсудить процесс отзыва ратификации договора.

Российский президент Владимир Путин впервые прокомментировал возможность отзыва Россией ратификации договора 5 октября.

"Ранее ISW оценивало, что Кремль использует ядерную риторику, чтобы побудить Соединенные Штаты и их союзников давить на Украину с целью начала переговоров, и что использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным", - подчеркнули в ISW.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний: что известно о выходе России

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был одобрен 10 сентября 1996 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания всеми странами 24 сентября 1996 года. Главной целью договора является введение запрета на все ядерные испытания – наземные, подземные, в атмосфере и под водой.

Государства, являющиеся сторонами ДВЗЯВ, взяли на себя юридические обязательства не производить каких-либо ядерных взрывов, а также воздерживаться от побуждения, поощрения или любого участия в проведении испытательных взрывов. Поскольку договор бессрочен, указанный запрет не имеет временного ограничения.

Фото с российской базы в Арктике показывают, что Россия может готовиться к испытаниям экспериментальной межконтинентальной баллистической ракеты.

В то же время 6 октября в РФ заявили, что на ближайшем заседании совета госдумы России будет обсуждаться вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний ООН.

Соединенные Штаты "встревожены" заявлением российского дипломата о планах Москвы отменить ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Госдеп США назвал шаги РФ "угрозой глобального норматива".

Россия
ядерное оружие
Читайте также:
Автор Юрий Мартынович
8 октября, 2023 воскресенье
Когда немцы будут делать танки в Украине и почему компания Rheinmetall важна для развития украинского ВПК
полковник Йонатан Штайнберг
8 октября, 2023 воскресенье
В бою погиб командир израильской бригады "Нахаль"
8 октября, 2023 воскресенье
Экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий назвал событие, после которого поражение России станет неизбежным
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.46
    Покупка 37.46
    Продажа 38.18
  • EUR
    Покупка 39.71
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
10 октября
06:35
Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран Альянса увеличить и ускорить оказание поддержки Украине
05:59
Советник Байдена Салливан рассказал, кто сопротивлялся предоставлению Украине ATACMS
05:37
Племянник Кеннеди объявил об участии в выборах президента США в качестве независимого кандидата
05:08
Израиль нанес мощные ночные авиаудары по сектору Газы, – CNN
04:40
МКС
Очередная авария РФ в космосе: из российского модуля на МКС начал вытекать охладитель
04:12
Израиль Палестина
Президент Палестины, несмотря на войну с Израилем, планирует визит в Россию
03:44
Силы обороны имели частичный успех возле Вербового, Клещиевки и Андреевки – ISW
03:16
В Белом доме назвали Иран соучастником атак ХАМАС
02:48
Ицхак Герцог
Израиль призвал признать ХАМАС террористической организацией
02:20
Страны, пострадавшие от агрессии РФ против Украины, получат от Финляндии 92 млн. евро
01:52
Азербайджан предоставит Украине новый пакет оборудования для восстановления электросетей
01:24
Премию Вацлава Гавела по правам человека получил турецкий правозащитник.
01:04
Обновлено
Ночная атака на Украину: вражеские "шахеды" и авиация терроризировали юг и восток страны
00:56
Конгресc США
В Конгрессе США обсуждают годовой пакет помощи Украине, объемом $60-100 млрд, - WSJ
00:41
Пентагон
В Пентагоне сказали, что нужно для одновременной военной помощи Украине и Израилю
2023, понедельник
9 октября
23:58
Российские хакеры заявили о кибератаках на правительственные сайты Израиля
23:20
ХАМАС заявил о готовности к переговорам с Израилем о перемирии, — Reuters
22:39
В Дии можно будет заказать доставку водительского удостоверения. Как присоединиться к тестированию
22:37
"Имеющаяся информация очень четкая": Зеленский заявил о заинтересованности РФ в войне на Ближнем Востоке
21:51
ХАМАС угрожает убивать заложников за удары по Газе без предупреждений о целях
21:26
Эксклюзив
Экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий назвал условие, при котором США вступят в войну на Ближнем Востоке
21:16
Российский олигарх Фридман выехал из Израиля в Москву, - Bloomberg
21:15
Владимир Сальдо
Гауляйтера Херсонщины Сальдо подозревают в отдаче приказа пытать гражданских
20:57
Силы обороны за сутки отразили 33 вражеских атаки, — Генштаб
20:40
Польско-украинская лента In the Rearview о беженцах из Украины победила на фестивале War on Screen
20:35
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Израиль становится новой зоной политической напряженности. Активизация боевых действий на линии Купянск - Сватово - Кременная. Колонка Сергея Згурца
20:00
Обзор
Победные новости 593-го дня войны: возле Бахмута взяли в плен российского комбата, украинские разработчики получили более $1 млн на оборонные технологии
19:42
Бойцы 3-й ОШБр взяли в плен командира российского добробата "Алга"
19:25
Обновлено
Россияне ударили по библиотеке в Херсоне и дому в Киндейке: есть пострадавшие
19:17
Укргидрометцентр предупреждает о заморозках. Когда и где именно
18:53
Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху сообщил Байдену, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газы, — СМИ
18:47
Зеленский 10 октября посетит Румынию
18:32
Обновлено
Подозреваемого во взяточничестве мэра Сум отстранили от должности
18:19
Эксклюзив
ПАСЕ в среду может одобрить резолюцию о признании Путина диктатором
18:18
Флигель на Рейтарской: памятник культуры или просто сооружение?
18:11
Обновлено
На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии, - СМИ
18:10
OPINION
Трагическая серия культового сериала "Особенности закупок министерства обороны"
18:05
Щит Капитана Америки и костюм Ди Каприо из "Титаника": на лондонском аукционе продадут известный кинореквизит на сумму €14 млн
17:58
Эксклюзив
Подобные действия в военное время могут привести к аду: Defense Express о проверках оборонного предприятия КБ "Луч"
17:57
совбез ООН
Совбез ООН не смог принять совместное заявление о нападении ХАМАСа на Израиль
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV